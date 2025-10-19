Suscribete a
café con neurosis

No disparen al autónomo

El Gobierno, como no tiene presupuesto, ordeña donde puede

Un mal día para Rufián

Sociedades al servicio de las ideologías

Luis del Val

Luis del Val

Sé algo de trabajadores autónomos, porque cuando nos reunimos, en alguna comida familiar, nos sentamos a la mesa una jubilada, mi mujer, y cinco autónomos: mi hija, mi yerno, mi hijo, mi nuera y servidor.

Hubo un tiempo en el que cualquier político, en ... cuanto se subía a una tribuna a perorar, hablaba de los autónomos con tal cúmulo de loas y alabanzas que llegaba al ditirambo. Y vivimos días en las pantallas de televisión en los que algunas de nuestras féminas, enardecidas por los elogios y el agradecimiento a los autónomos emprendedores, pareció que casi estaban a punto de que se les humedecieran los ojos, debido a la intensa emoción que les producía ese agradecimiento. Claro que a algunas de ellas ya les habíamos pillado en la tontería contemporánea de decir eso de «… y pagarán más los que más tienen», normativa tan corriente y vulgar que se aplica en todos los países democráticos del mundo. Asimismo, aquello iba acompañado de la promesa de perseguir a los riquísimos, pero los riquísimos ya pagan más cuanto más ganan, y además tienen abogados para driblar el exceso de celo de Hacienda, exceso tan extraordinario que los muy ricos –que son los únicos que pueden gastarse dinero en abogados especializados en luchar contra Hacienda– ganan casi el 70 por ciento de los casos. Los que no somos ricos también tendríamos éxito ante los abusos de la Administración, pero vamos justos de dinero, sobre todo si somos autónomos. Pues bien, aquella etapa de palabras halagadoras ha devenido en disparar contra las clases medias, empezando por el autónomo, que nunca sabe si es un proletario o clase media, porque depende de los resultados, y de si el pequeño comercio, o el taller, o la asesoría con un empleado o dos, facturará lo suficiente.

