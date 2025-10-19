Sé algo de trabajadores autónomos, porque cuando nos reunimos, en alguna comida familiar, nos sentamos a la mesa una jubilada, mi mujer, y cinco autónomos: mi hija, mi yerno, mi hijo, mi nuera y servidor.

Hubo un tiempo en el que cualquier político, en ... cuanto se subía a una tribuna a perorar, hablaba de los autónomos con tal cúmulo de loas y alabanzas que llegaba al ditirambo. Y vivimos días en las pantallas de televisión en los que algunas de nuestras féminas, enardecidas por los elogios y el agradecimiento a los autónomos emprendedores, pareció que casi estaban a punto de que se les humedecieran los ojos, debido a la intensa emoción que les producía ese agradecimiento. Claro que a algunas de ellas ya les habíamos pillado en la tontería contemporánea de decir eso de «… y pagarán más los que más tienen», normativa tan corriente y vulgar que se aplica en todos los países democráticos del mundo. Asimismo, aquello iba acompañado de la promesa de perseguir a los riquísimos, pero los riquísimos ya pagan más cuanto más ganan, y además tienen abogados para driblar el exceso de celo de Hacienda, exceso tan extraordinario que los muy ricos –que son los únicos que pueden gastarse dinero en abogados especializados en luchar contra Hacienda– ganan casi el 70 por ciento de los casos. Los que no somos ricos también tendríamos éxito ante los abusos de la Administración, pero vamos justos de dinero, sobre todo si somos autónomos. Pues bien, aquella etapa de palabras halagadoras ha devenido en disparar contra las clases medias, empezando por el autónomo, que nunca sabe si es un proletario o clase media, porque depende de los resultados, y de si el pequeño comercio, o el taller, o la asesoría con un empleado o dos, facturará lo suficiente.

La ministra de Hacienda ha logrado que España sea unos de los países con los impuesto más altos de la Unión Europea, y ahora quiere exprimir algo más a los autónomos, como ha exprimido los tramos de la clase media, que ha colocado en peligroso periodo de extinción. En las películas del Oeste, cuando comenzaban los tiros, el pianista dejaba de tocar y se guarecía junto al piano, desarmado. Era un blanco fácil, porque no podía disparar contra nadie, y de ahí salió la advertencia, «No disparen contra el pianista». En nuestro tiroteo impositivo, el Gobierno, como no tiene presupuesto, ordeña donde puede para hacer frente a los gastos que generan los 22 ministerios, 22, y la larga cofradía o asamblea de asesores. Y allí están los autónomos, esos emprendedores que eran el ejemplo del coraje social y a los que ningún político se refería sin una lisonja exagerada. Bueno, pues como en asuntos de dinero no hay cortesías, se ha pasado de la adulación, que nadie había pedido, al disparo al bolsillo, sin misericordia alguna en constatar lo único objetivo: las ganancias, y eso ya se paga en el IRPF. Y Hacienda no tiene miedo, porque el autónomo está desarmado.

