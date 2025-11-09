Suscribete a
CAFÉ CON NEUROSIS

Cuestión de paciencia

Naces en Sabadell y eres superior a todos los que han nacido, ese mismo día, en Vigo o en Almería

Me parece poco

Modernidad no es reformar catedrales

Luis del Val

Luis del Val

La semana pasada me di un susto, al observar, en la cuenta corriente, unos miles de euros, que yo no recordaba de ninguna compra. Enseguida, me percaté del despiste: se trataba del segundo plazo del pago del IRPF. Tú te puedes olvidar de Hacienda, pero ... Hacienda nunca se olvida de ti.

