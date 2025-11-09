La semana pasada me di un susto, al observar, en la cuenta corriente, unos miles de euros, que yo no recordaba de ninguna compra. Enseguida, me percaté del despiste: se trataba del segundo plazo del pago del IRPF. Tú te puedes olvidar de Hacienda, pero ... Hacienda nunca se olvida de ti.

Coincidió el susto con una campaña, en la que Hacienda nos recuerda algo obvio: que ese dinero sirve para pagar nóminas y pertrechos de policías, jueces, profesores, funcionarios…incluidos los funcionarios de Hacienda. Esa coincidencia me obligó a caer en la cuenta –en mi cuenta corriente– de que algunos céntimos de mis euros pagados habrían servido también para pagar esa campaña de publicidad. Otra coincidencia fue que, la portavoz de un grupo separatista catalán -que obedece las órdenes de un prófugo de la Justicia- declaró en el Congreso que se le había acabado la paciencia. Fíjense, a mí me sucede lo mismo, que se me está acabando la paciencia. No la tengo para observar que esa portavoz impaciente, a las órdenes de un prófugo, parte del irracional absurdo de que el mérito, la inteligencia, la virtud y la valía personal, no son fruto de la educación y del esfuerzo, sino del lugar en el que naces. Por ejemplo, naces en Sabadell y eres superior a todos los que han nacido, ese mismo día, en Vigo o en Almería. Siguiendo la lógica de la estupidez, los nacidos en ese territorio, al enterarse de que son superiores por simples circunstancia geográficas, quieren separarse de los tontos que han nacido en otros lugares y, según la lógica de la necedad, tienen razón.

Otra sincronía, con mi concienciación de que pago impuestos, fue que el presidente del Gobierno y su rebaño de ministro/as –el más abultado en nóminas de la Historia– están convencidos de que, aunque el prófugo que nos extorsiona, deje de colaborar, se puede gobernar sin presupuesto, sin contar con el Parlamento, y que el Falcon le llevará a cualquier lugar del mundo. Y tiene razón. Puede consentir que, el presidente de una empresa estatal, compre la empresa de su hermano, con dinero público. No es parecido a lo del sueldo del hermano del presidente, que era un sueldo de una diputación provincial, sino hablamos de millones de euros. Y se hará. Y, en la empresa estatal del uranio, se coloca a una persona que cobra más de 100.000 euros al año, y que a lo mejor se cree que el uranio es un metal del planeta Urano. Y, en Correos, estuvo un amiguete del presidente, que dejó Correos como está dejando los trenes ese ministro que habla como los chulos de billar. Vamos, lo de las putas de los colegas del Peugeot, no es que sea el chocolate del loro, es que, comparado, no llega al alpiste diario de un gorrión.

Se me está acabando la paciencia. Ni siquiera la tengo para leer a Kierkegaard y San Agustín, que son los que más hablaron de ella.