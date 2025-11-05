Suscribete a
ABC Premium

LA TERCERA

Listas negras de objetores

Lo cierto es que ningún país de nuestro entorno ha seguido el derrotero para garantizar el acceso de la mujer al aborto, lo cual puede deberse a dos fundamentales razones: de un lado, el alto riesgo de discriminación que presenta para los sanitarios y, de otro, su escaso impacto en la mejora de las condiciones de accesibilidad de las mujeres al aborto

Dios no ha muerto

Rafael de Paula, dicen de ti

Listas negras de objetores
NIETO

Ahora que la legislatura languidece, ante la falta de apoyo parlamentario del Gobierno, el aborto vuelve a situarse en el centro de un debate político que reclama, por una parte, su consagración como derecho en el texto de la Constitución y, por otra, el ... aumento de interrupciones de embarazo en la sanidad pública.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app