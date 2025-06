Emprender es un riesgo y muchos proyectos no acaban de solidificarse, pero nunca podemos hablar de fracaso

Con más de 12.000 'startups', 400 'scaleups' y 300 'incubadoras', el ecosistema español es el segundo que más crece en Europa en el área de la innovación. Sin embargo, seguimos con la costumbre de medir nuestro 'éxito' comparándonos con Reino Unido o Francia, ... como si su peso económico o su número de 'unicornios' fueran los únicos indicadores válidos para valorar el estado de nuestra innovación. Actualmente, 18 de los 298 'unicornios' europeos son españoles, una cantidad modesta si se compara con países como Alemania, pero notable si tenemos en cuenta que España no es, ni ha sido nunca, un entorno sencillo para emprender. A diferencia de otros países, como EE.UU., la cultura del riesgo no está tan arraigada, la financiación no fluye con la misma facilidad y muchas veces el propio entorno institucional juega más en contra que a favor y aun así es el segundo ecosistema que más creció en 2024 en Europa. Entonces, ¿por qué seguimos infravalorándolo?

Un error constante es medir y valorar la salud del ecosistema contabilizando y fijándonos solo en los 'unicornios'. Esta visión limitada omite valorar cómo durante estos últimos años hemos vivido una auténtica explosión de 'startups' que demuestran que hay talento, ideas y proyectos con recorrido que, lamentablemente, permanecen en la sombra porque no han levantado rondas millonarias. Otro error habitual es pensar que solamente pueden escalar y ser exitosas aquellas empresas capaces de cerrar una gran ronda de inversión. Un criterio poco sensato que simplifica una realidad mucho más compleja. Algunas de las mejores 'startups', como Typeform, no han necesitado una gran financiación para alcanzar un crecimiento sostenible. Es cierto que todo depende del ámbito en el que opere, pues hay sectores que requieren una mayor financiación que otros, pero no todas las 'startups' pueden, ni deben, seguir el mismo camino. Emprender es un riesgo y muchos proyectos no acaban de solidificarse, pero nunca podemos hablar de fracaso. Emprender en sí ya es un acto de valentía. Empezar algo desde cero, sin garantías, con recursos escasos y mucha incertidumbre no es fácil. Hay factores externos –regulatorios, de mercado, incluso culturales– que muchas veces determinan el destino de un proyecto más que la propia calidad de la idea o del equipo. Por eso, culpar siempre a la mala gestión es injusto. Lo que verdaderamente marca la diferencia en una 'startup' son las personas que están detrás: los fundadores, pues son ellos los encargados de tomar decisiones estratégicas, decidir cuándo pivotar, cuándo acelerar o cuándo parar. Y si algo valoran de verdad los inversores y el ecosistema es esa visión, esa capacidad de gestión responsable, ambiciosa, pero sensata. No se trata de perseguir 'unicornios' a toda costa, sino de construir empresas rentables, sostenibles y con sentido. España tiene mucho que decir en el mapa europeo del emprendimiento. No solo por el número de 'startups' que genera, sino por el tipo de proyectos que está impulsando y los fundadores que atrae. En un país donde emprender aún no es la opción mayoritaria para muchos jóvenes, que tengamos miles de 'startups' activas y decenas que han conseguido escalar a nivel internacional es un síntoma claro de que algo está cambiando. Ahora solo falta que empecemos a contarlo de otra manera. SOBRE EL AUTOR Kate Cornell es socia de Acurio Ventures

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estáis suscrito, inicia sesión