Suscribete a
ABC Premium

la barbitúrica de la semana

La polilla de Moncloa

Parece que nos matan de la risa, cuando en realidad lo hacen a pedradas

La fiesta de la insignificancia

La primera muerte ocurre en el lenguaje (II)

Karina Sainz Borgo

Karina Sainz Borgo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En el año 64, durante las persecuciones de Nerón a los cristianos, algunos mártires fueron ejecutados no en el Circo Máximo, entre las colinas de Palatino y Aventino, sino en los jardines del emperador, cerca de la colina vaticana. Allí san Pedro fue crucificado boca ... abajo. Su tumba permanece en las entrañas de la actual basílica como símbolo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app