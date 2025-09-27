Suscribete a
LA BARBITÚRICA DE LA SEMANA

Un periodista, un sociólogo y un escritor

No es Beckett. Se trata de algo mucho peor

Genocidio, según Lemkin

Correr en círculos

Karina Sainz Borgo

En una mesa dispuesta para la conversación, un periodista, un escritor y un sociólogo intercambian ideas. El tema propuesto son los laberintos del mundo contemporáneo, pero el asunto se decanta hasta llegar a la tesis, o mejor dicho, a la posibilidad de una comprobación sobre ... si existen similitudes entre nuestro mundo y el que vivió el período de entreguerras del siglo pasado. Una a una, las evidencias van juntándose como moscas. Diría quien escucha que los argumentos zumban: la euforia de las vanguardias entonces y la eclosión de las modas ahora; el artista que antes glosaba el rugido de la máquina es el mismo que se deslumbra hoy ante el poder del algoritmo; la coartada de reparación de los nacionalismos y el desmoronamiento, en ese entonces del imperio austrohúngaro, y ahora de la Europa del Pacto del Carbón y el Acero, de 1951. Se está quedando una mesa preciosa para cortarse las venas.

