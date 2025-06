Son las diez de la mañana del último sábado de junio. En España, los jueces hacen huelga; el Constitucional avala una ley de amnistía para quienes perpetraron «un desafío a la soberanía nacional»; el PSOE ningunea a su líder histórico, Felipe González, cuando este afea ... la deriva personalista de Pedro Sánchez; la UCO prepara cuatro nuevos informes –sí, hay naves de vergüenza más allá de Koldo García, Santos Cerdán y José Luis Ábalos– y, por si fuera poco, Donald Trump amenaza con doblar los aranceles a los productos españoles como represalia por la negativa del presidente de Gobierno a comprometerse con un gasto militar del 5 por ciento en la pasada cumbre de la OTAN en La Haya.

Son las diez de la mañana del último sábado de junio. En Teherán se fragua una paz sospechosa, Israel hace suya una ofensiva militar de la mano de Estados Unidos y la Rusia de Vladímir Putin descansa sobre una cama de ucranianos muertos. Es sábado, el primero del verano, el último del mes, y no llegamos aún a mediodía cuando el cielo se afloja por ola de calor y una primera estampida de vacacionistas se echa a las playas para poner en remojo sus pies en una orilla llena de medusas. Son las diez de la mañana. Comienza el estío y el hastío, sin todavía tener del todo claro si el Gobierno de España sube o baja, si se queda o se hunde. Acaba el mes entre adustos rufianes que contratan señoras de compañía con dinero público. Queda en el Congreso una comparecencia del presidente y el chupito final de los socios independentistas.

Son las diez de la mañana, el mundo arde, se publica la lista de morosos con Hacienda y llega a su fin la campaña de la renta cuando recibo un mensaje de mi amigo José Peláez, columnista de esta casa y robusta pluma del periodismo contemporáneo. Me escribe el vallisoletano, que no se anda con bobadas al momento de señalar las cosas importantes, así que me abalanzo sobre el teléfono. Que Peláez está bien informado, siempre. Que si cae el Gobierno o si la oposición se convierte en cisne, él sería el primero en saberlo. Que de movidas entiende este hombre y hasta hace unos días nomás nos bebimos unas cervezas junto al Campo Grande para hablar de asuntos varios. ¡Coge Karina! No demores la lectura, porque será importante, seguro.

Son las diez de la mañana del último sábado de junio y me escribe José Peláez por un asunto de esos que te salvan el día. Lleva más de ochenta páginas de 'La península de las casas vacías' (Siruela), de David Uclés. Me dice que no puede parar de leerlo. Que la novela parece escrita desde otro tiempo. Será acaso por esas voces tan vivas. Por ese coro fascinante que forman Odisto y los suyos. Le está gustando a Peláez ese viaje homérico de un país y una familia en plena guerra civil. Son las diez de la mañana del último sábado de junio, me escribe Peláez para hablar de libros y a mí se me recompone la mañana.