Que Maduro sea un criminal no es incompatible con la doctrina Monroe

Karina Sainz Borgo

Hugo Chávez no pudo elegir a un sucesor más sanguinario. En apenas una década de gobierno de Maduro, más de 10.000 personas han sido asesinadas, casi 2.000 torturadas y 8.000 agredidas. Las cifras pertenecen a Provea, ONG de derechos humanos venezolana ... fundada en 1989. Más de nueve millones de venezolanos han emigrado por motivos económicos y políticos. De ellos, al menos mil han fallecido devorados en la selva del Darién y más de un millón espera resolución de solicitudes de asilo. El 92 por ciento de las denuncias por violación a los derechos humanos han quedado sin respuesta, más de 300 presos políticos permanecen cautivos y casi 20.000 ciudadanos han sido víctimas de detenciones arbitrarias.

