Suscribete a
ABC Premium
Directo
Sigue la manifestación en Valencia por el aniversario de la dana

LA BARBITÚRICA DE LA SEMANA

La fiesta de la insignificancia

La conversación se convirtió en descomposición

La primera muerte ocurre en el lenguaje (II)

Contra el rebuzno, desobediencia

Karina Sainz Borgo

Karina Sainz Borgo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un escritor vuelve de un festival literario. Al autor lo distinguen sus galones, al festival también. Quienes comparten viaje con él –también escritores, así como periodistas y un reputado filósofo– escuchan el relato sobre los reproches que un lector le hace debido a su estilo ... complicado. A juicio de aquel lector, gacetilla o somnolencia son palabras difíciles y pretenciosas. El escritor se pregunta en voz alta cuánto se ha reducido el número de palabras dispuestas para la comprensión como para que dos sustantivos de uso común sean considerados complejos y, por tanto, objeto de reproche. El resto de los ocupantes del vehículo añaden esta o aquella intervención e incluso se llevan las manos a la cabeza. La conversación deriva en la constatación de la cada vez más evidente renuncia a la complejidad, la cotización a la baja de la ironía y ya ni hablar de la engorrosa tarea de hablar en metáforas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app