El tesoro de los pobres

Julio L. Martínez

Tenemos ya la primera exhortación apostólica de León XIV sobre el amor hacia los pobres con el nombre de 'Dilexi te' ('Te he amado'). En ella recibimos al mismo tiempo un precioso testamento de Bergoglio y una orientación fundamental del pontificado de Prevost: «El ... amor a los que son pobres –en cualquier modo en que se manifieste dicha pobreza– es la garantía evangélica de una Iglesia fiel al corazón de Dios» (103). Abundando en citas del Papa argentino, el texto trasluce la mente y el corazón de un pastor norteamericano curtido en tierras peruanas y con conciencia global. Como misionero en Piura, Chulucanas, Trujillo y Chiclayo, fue comprendiendo por qué debe hablarse teológicamente de una opción preferencial de Dios por los pobres, y por qué esa expresión evangélica nacida en el contexto del continente latinoamericano conduce a lo esencial de la fe y ha sido integrada en el magisterio de toda la Iglesia. San Juan Pablo II escribió que el amor preferencial por los pobres es una forma especial de primacía en el ejercicio de la caridad cristiana. Benedicto XVI dijo en el santuario de Aparecida (Brasil): la opción por los pobres está implícita en la fe cristológica en aquel Dios que se ha hecho pobre por nosotros, para enriquecernos con su pobreza. Francisco la puso en primer plano, y ahora León la refrenda.

