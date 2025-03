El sanchismo intentó durante meses forzar las guías preelectorales hacia las supuestas incapacidades de la derecha, incluso su deslegitimación múltiple con aquello de la ultraderecha de Vox y la no fiabilidad de Feijóo, pero no ha colado. Mucho dinero a chorros sacado del ... Presupuesto e innumerables promesas de gasto para todo tipo de colectivo no parecen funcionar ante la falta de palabra de un presidente dispuesto a cambiar de posición tantas veces como le obliguen sus pactos diabólicos con los anticonstitucionalistas de Bildu y ERC; a unos les ha concedido el alivio penitenciario de los etarras y a otros el indulto. Todas las encuestas apuntan hacia un cambio de etapa; queda poco para comprobarlo. Pero el pretendido tapón a las aspiraciones de la derecha no llega y en su lugar está fraguando una grave crisis en la mayoría gubernamental, que apunta a una redefinición profunda en toda la izquierda. Con Podemos cuesta abajo y sin freno, un Sumar que no suma y la incógnita del PSOE de 2024.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión