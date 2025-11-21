Lo primero que cabe preguntarse cuando se debaten modelos de estado es ¿de qué monarquía hablamos y de qué república? No es lo mismo la monarquía de Suecia que la de Marruecos, ni la de Felipe VI que la de Fernando VII; no es igual ... la república de Singapur que la de China, ni la de Venezuela que la de Italia. Caben muchos tipos de repúblicas y monarquías; y cuando cierta izquierda radical y cierta derecha exaltada critican a la monarquía española no parece que en su cabeza alberguen opciones de mayor calado democrático. Muy al contrario, parecen pensar en jefes de Estado que asumen el simbolismo de un Rey pero con más poder personal y menos limitaciones legales que un Rey. Algo que debería inquietarnos, teniendo en cuenta el temperamento nacional y esas inercias recurrentes hacia el frentismo. La Monarquía constitucional nacida en 1978 ha servido para templar nuestros episodios más críticos, como el 23F, el 11M, el 'procés', la dana o las recurrentes olas de corrupción; diversas situaciones explosivas en las que la Corona ha jugado un papel neutral y equilibrador frente a lo que hubiera supuesto la alternativa de un jefe de Estado partidista inclinado hacia uno de los bandos.

Celebramos el cincuenta aniversario de la restauración monárquica que sirvió como disparo de salida hacia las libertades plenas. Si hemos llegado hasta aquí es porque la Corona aporta mucho más de lo que pueda restar. La razón histórica nunca será suficiente para perpetuar la vigencia de una institución. España disfruta de uno de los modelos políticos más refinados: una democracia parlamentaria en una monarquía representativa, moderadora que ejerce de árbitro.

Y que además enraiza con el sentir de nuestro pasado, eso sí. Cuando la monarquía ha funcionado bien y ha ejercido adecuadamente sus funciones, los españoles no han buscado ningún modelo mejorado. Cuando miramos atrás, hallamos numerosos errores de nuestros reyes, claro está, como de cualquier gobernante, pero también épocas nucleares y transformadoras lideradas en primera persona por los monarcas: la larga reconquista, la unificación de los reinos, el prodigio de la aventura de América, notables protecciones legales precursoras de los derechos humanos, diversas modernizaciones sociales y administrativas o la democracia que los españoles adquirimos al fin en 1978. Existe una constante histórica, reformateada en cada siglo, respecto a la renovación del pacto de lealtad entre la Corona y los españoles a través de las Cortes. Sin la monarquía, se comprende mal España y sus instituciones. La España que queremos, en la que nos reconocemos, va pareja a la monarquía. Y sin ella, la idea continua de España y de su permanencia se debilita. Por eso, aquellas minorías que quieren convertir una nación europea primigenia en un irreconocible Estado plurinacional saben que el primer paso consiste en acabar antes con una institución que nos une en el presente, nos conecta al pasado y nos proyecta hacia el futuro. Y es un vínculo que trasciende el perímetro peninsular; hace unas semanas en el congreso de la lengua española celebrado en Arequipa podía oírse entre sus vecinos una frase que lo explica bien: «mañana viene el Rey». ¿El Rey de dónde?, Perú es una república y para el imaginario afectivo de los peruanos sólo existe un Rey y es el Rey de España.

Por eso mismo, cuando un Rey no cumple o no está a la altura de su dimensión, España lo pasa mal. La responsabilidad primera de mantener el crédito de la Corona corresponde a su titular. Un Rey está obligado a hacerlo bien y cumplir honestamente su cometido; él es el primer y mayor valedor de su papel. Y por tanto también es el Rey el primero que pone en peligro la institución si no está a la altura de sus obligaciones. Un Rey ni debe ni puede permitirse fallar. Juan Carlos I cometió algunos errores no menores en la última etapa de su reinado. Pretendió mantener unos usos caducos en el ámbito particular, ciertos privilegios medievalistas incompatibles con los españoles de hoy. Un rey demócrata no puede aceptar regalos de cien millones de dólares, ni tampoco ocultarlos a Hacienda, ni permitirse relaciones personales reprochables. No sólo es que rompiera la necesaria transparencia y ejemplaridad de su cargo, sino que entró en abierta contradicción respecto a su magna obra constitucional. Pero esa obra está muy por encima de sus fallos y sitúa a Don Juan Carlos como uno de los mejores reyes de la historia de España. Justo hoy hace cincuenta años que juró su nombramiento delante de toda la estructura franquista avisando de que se proponía ser el Rey «de todos los españoles» y en tiempo récord impulsó la Transición democrática, incluyendo amnistías, el desmontaje de la dictadura, la legalización de los partidos, elecciones libres, la modernización del Estado, el refrendo popular y una Constitución por la que entregaba todos sus poderes ejecutivos para someterse a la voluntad del pueblo, quedando como árbitro y último representante de la institucionalidad, al margen de partidos y banderías.

Cinco décadas después sabemos que si bien el Rey se valida día a día, él es menos relevante que la institución. Es más importante la Corona que el Rey. Don Juan Carlos creó muchos juancarlistas, afortunadamente, pero lo que la Corona necesita hoy son demócratas monárquicos que entiendan la funcionalidad del sistema por encima del nominalismo particular. Hace cincuenta años, la Monarquía carecía de capital político reconocido para exponer delante de los españoles, hoy ya puede colocar tres referentes sobre la mesa: Don Juan Carlos, Don Felipe y Doña Leonor.

Don Felipe lleva once años en el trono y no han sido fáciles, tampoco para el resto de los españoles. Pocos dudan de que en este tiempo ha logrado renovar la legitimidad de la institución gracias a una labor comprometida y ejemplar; lo que hoy llamamos liderazgo moral. Este Rey prudente sabe que su responsabilidad no es crear bolsas de felipistas próximos, sino una masa ciudadana de adeptos que confían en la monarquía más allá de él, mirando a Doña Leonor: hacia la continuidad. Porque la continuidad de la Monarquía también asegura la continuidad de España y su permanencia. Conviene estos días recordar que ni reinar es gobernar, ni gobernar es reinar; y conviene que tomen nota en la Moncloa. Quede aquí un mensaje desacomplejado, de confianza: el confort y fortaleza de la monarquía son mayores de lo que suponenemos. Los españoles reconocen el esfuerzo sostenido de Felipe VI, sujeto siempre a los compromisos de su discurso de proclamación: ser el Rey de todos, cumplir las leyes, fiel a la Constitución, colaborar con el Gobierno, respetar al poder judicial, neutralidad, compromiso, cercanía y respeto a nuestra historia. En síntesis, aquello que anunció sobre una España esperanzadora «en la que cabemos todos, con las distintas formas de sentirse españoles».