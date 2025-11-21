Suscribete a
¿Qué monarquía, qué república?

Celebramos el cincuenta aniversario de la restauración monárquica que sirvió como disparo de salida hacia las libertades plenas. Si hemos llegado hasta aquí es porque la Corona aporta mucho más de lo que pueda restar. La razón histórica nunca será suficiente para perpetuar la vigencia de una institución

Los recuerdos de la generación que aprendió a vivir en libertad en España

El viaje sin mapas de la Transición: los hombres que cambiaron España

Julián Quirós

Lo primero que cabe preguntarse cuando se debaten modelos de estado es ¿de qué monarquía hablamos y de qué república? No es lo mismo la monarquía de Suecia que la de Marruecos, ni la de Felipe VI que la de Fernando VII; no es igual ... la república de Singapur que la de China, ni la de Venezuela que la de Italia. Caben muchos tipos de repúblicas y monarquías; y cuando cierta izquierda radical y cierta derecha exaltada critican a la monarquía española no parece que en su cabeza alberguen opciones de mayor calado democrático. Muy al contrario, parecen pensar en jefes de Estado que asumen el simbolismo de un Rey pero con más poder personal y menos limitaciones legales que un Rey. Algo que debería inquietarnos, teniendo en cuenta el temperamento nacional y esas inercias recurrentes hacia el frentismo. La Monarquía constitucional nacida en 1978 ha servido para templar nuestros episodios más críticos, como el 23F, el 11M, el 'procés', la dana o las recurrentes olas de corrupción; diversas situaciones explosivas en las que la Corona ha jugado un papel neutral y equilibrador frente a lo que hubiera supuesto la alternativa de un jefe de Estado partidista inclinado hacia uno de los bandos.

