Pablo Iglesias ha celebrado con mucha risa un vídeo del vicepresidente del Gobierno valenciano, Héctor Illueca, muy gracioso, jajaja: «Joder, macho, me cago en Dios y en la puta Virgen ya de la mosca de los huevos». Eso es lo que ha colgado en las ... redes sociales el líder de Podemos en la Comunidad Valenciana, divertidísimo, al parecer, ingenioso, inofensivo. A algunos les ha hecho mucha gracia y a otros no les ha molestado ni llamado la atención. Ningún político, empezando por Sánchez y Feijóo, ha realizado declaraciones espontáneas lamentando su repugnancia. No. Silencio o satisfacción por los mismos que unas horas después se han puesto histéricos porque un grupo de adolescentes descerebrados han repetido una tradición en forma de perfomance asquerosilla donde llaman «putas, conejas y ninfómanas» a las residentes del colegio mayor femenino situado enfrente. Por lo visto, a las únicas que les ha resbalado el asunto es a las chicas aludidas, pero quiénes son ellas para opinar nada.

