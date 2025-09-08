Uno recuerda cuando la UCO se empleaba a fondo contra dirigentes de la derecha como Zaplana o Matas e incluso contra el yerno del Rey. A nadie del PSOE se le ocurrió pensar entonces que era una policía política y la única razón para ... que ahora la denigren es que investiga en las filas socialistas. La UCO ha cultivado siempre una cultura profesional que trasciende a los sucesivos gobiernos: sólo reporta a jueces y fiscales, nunca al poder político. Esto lo conoce bien Marlaska, porque fue magistrado antes que ministro, pero decidió borrar su pasado y su coherencia a cambio de una golosina. En su puesto actual, traga con las presiones de Moncloa para someter a las unidades de la Guardia Civil a una supervisión peligrosa, bajo el pretexto de unas filtraciones inexistentes. Nunca se ha revelado un informe de la UCO hasta que llega a las partes implicadas; otra cosa son las especulaciones de tertulia. Sánchez en realidad lo sabe, pero intenta evitar que pongan a Torres o Armengol a la cola de Cerdán.

