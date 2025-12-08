Suscribete a
«El dato, sin contexto ni procesamiento, es puro ruido, abundante y barato. Vivimos en la era de la abundancia aparente, pero bajo las reglas de la escasez estratégica; el dato vale tanto como el acceso que se tenga a las infraestructuras, a la energía y a los modelos capaces de convertirlo en información y conocimiento decisivo»

Juan Manuel López Zafra

«Ha habido mucha charla sobre una burbuja de IA. Desde nuestro punto de vista, vemos algo muy diferente». Eran poco más de las cuatro de la tarde del 19 de noviembre en Nueva York cuando Jensen Huang, fundador y CEO de Nvidia, ... disipaba todas las dudas sobre la burbuja de la inteligencia artificial que atenaza a los mercados desde hace semanas. Y es que una subida de las ventas del 62 por ciento hasta los 57.000 millones de dólares que batían en más de 2.000 al consenso del mercado y unas ganancias por acción de 1,3 dólares frente a los 1,26 esperados, no son para poner muchos peros. Si bien no es oro todo lo que reluce, hablamos de la primera empresa en alcanzar un valor de cinco billones de dólares; de la primera tecnológica que ha confirmado pedidos por 500.000 millones de dólares hasta 2026; de la empresa que controla ocho de cada diez chips sobre los que se entrena y trabaja la inteligencia artificial. Chips que se alojan en centros de datos y requieren de electricidad para existir, los tres elementos que definen la geopolítica actual y que permiten explicar la paradoja del dato, cada vez más abundante y, sin embargo, cada vez más caro. Entrenar a ChatGPT 4 y sus 1,7 billones de parámetros exigió cien millones de dólares, que palidecen frente a los 4.000 millones de su hermano pequeño, la versión 5. Analicemos la triada en torno a la que gira todo en este campo.

