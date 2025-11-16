Suscribete a
La sentencia del caso del fiscal general marcará un antes y un después en la historia del Régimen del 78

Juan Manuel de Prada

La sentencia del Tribunal Supremo en el caso del fiscal general del Estado marcará un antes y un después en la sórdida historia del Régimen del 78, tanto si finalmente resulta absolutoria como condenatoria.

Si la sentencia resulta absolutoria, será con la excusa de ... que no se han encontrado pruebas «concluyentes»; pero se nos ocurren pocas pruebas más concluyentes de la culpabilidad de un acusado que borrar todos los mensajes del teléfono móvil el mismo día en que se hace pública la decisión de abrir una causa penal contra él. Una sentencia absolutoria, para el inconsciente colectivo, significará que el Tribunal Supremo se rila ante las presiones del partido de Estado, renunciando a considerar los abrumadores indicios que señalan al fiscal general; y será percibida como un sometimiento definitivo al partido de Estado, que aprovechará la coyuntura eufórica para lanzar una ofensiva aplastante contra los jirones de independencia del poder judicial. Dicha ofensiva se acompañará de unas elecciones que afiancen la 'mayoría de progreso', en volandas de la exultación triunfalista desatada tras la absolución del fiscal general; y, una vez afianzada la 'mayoría de progreso', el partido de Estado podrá lanzarse a impulsar leyes que reformen las mayorías del llamado Consejo General del Poder Judicial, la instrucción de las causas penales y el acceso a la carrera judicial y fiscal, para pitanza de esbirros y paniaguados. Todo ello, naturalmente, acompañado por los parabienes de la prensa adicta (aunque, para entonces, decir 'prensa' y 'adicta' será un pleonasmo).

