el ángulo oscuro

La única solución para la inmigración

Mientras no restauremos nuestro ethos religioso, no habrá posibilidad alguna de afrontar dignamente el problema de la inmigración; y todos los falsos remedios que se propongan no serán sino pataletas vanas que concluirán invariablemente en fracaso, además de convertirnos en alimañas rabiosas y estériles

La literatura no interesa a nadie

Quimeras racistas y abstracciones universales

CARBAJO & ROJO
Juan Manuel de Prada

Aunque los medios de cretinización de masas traten de silenciarlo, o de presentarlo como una inquietud magnificada por la «ultraderecha», la inmigración masiva ya se ha convertido en una de las máximas preocupaciones de los españoles, muy especialmente de los españoles más jóvenes, que ... sin duda son quienes más la sufren: primeramente, durante su etapa formativa, en escuelas e institutos cada vez más deteriorados, y posteriormente en su acceso al mercado laboral; por no hablar de los problemas de integración que esa inmigración descontrolada está generando en los barrios menos opulentos. Inevitablemente, los jóvenes que viven en una situación de precariedad, con empleos inestables, sin vivienda propia, incapaces de formar una familia, perciben la inmigración como una lacra indeseable; y corren el riesgo de abrazar discursos demagógicos que les proponen soluciones mágicas, o de adherirse a doctrinas racistas repulsivas, convirtiéndose en esa juventud «indignada» que retrataba Jardiel Poncela en el prólogo de 'La tournée de Dios': «engreída, soberbia y fatua, llena de altiveces, frívola y frenética, olvidada de la serenidad y la sencillez, ambiciosa y triste, que reclamándole a la vida mucho más de lo que la vida puede dar, corre enloquecida hacia la definitiva bancarrota».

