el ángulo oscuro

La soberanía popular según el doctor Sánchez

El doctor Sánchez caracteriza a los magistrados que acababan de condenar al faraute general del Estado como una patulea que, abusando del poder, trata de tutelar o amordazar la soberanía popular, constituyéndose en un peligro para la democracia

Recordando al viejo maestro

El trauma del abuelito desertor

CARBAJO&ROJO
Juan Manuel de Prada

Entre el granizo de insidias más o menos solapadas o desinhibidas que el doctor Sánchez y sus mariachis han lanzado contra el Tribunal Supremo, tras anunciarse el fallo que condenó al faraute general del Estado a dos años de inhabilitación por un delito de revelación ... secretos, merece glosarse una propalada por el propio jefe de la banda, con ocasión del lanzamiento de un bodrio audiovisual de exaltación del Régimen del 78. Tras endosar la pestífera y archisabida farfolla sistémica en torno al 23-F, el doctor Sánchez afirmó: «La democracia no es un estado que se conquista de forma permanente, es un privilegio que debemos defender cada día […] de nostalgias infundadas, de intereses económicos y de ataques que van cambiando su forma: hoy son campañas de desinformación y también abusos de poder. […] La amenaza sigue ahí, pero también permanece –y es lo que me gustaría reivindicar– nuestro firme deseo de neutralizarla, de defender la soberanía popular y la democracia frente a aquellos que se creen con la prerrogativa de tutelarla o de amordazarla».

