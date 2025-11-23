Suscribete a
ABC Premium

EL ÁNGULO OSCURO

Recordando al viejo maestro

Leopoldo de Luis, que algunas medallas había ganado en combate, prefería en cambio esconderlas en los cajones del perdón

El trauma del abuelito desertor

La que se nos viene encima

Juan Manuel de Prada

Juan Manuel de Prada

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Me acuerdo, en estos días de noviembre preñados de oscuros presagios, del poeta Leopoldo de Luis, que nos dejó hace ahora veinte años y sigue creciendo en mi memoria, con estatura de muerto, como crecía Miguel Hernández, tan alto como su ausencia, en la ... memoria del propio Leopoldo de Luis. Lo vi morir ante mis propios ojos, como a un pájaro breve que se queda sin alas, en compañía de su hijo Jaime Urrutia, en una habitación de hospital donde no hacía sino recordar a su difunta esposa, que lo había dejado, además de viudo, huérfano y mutilado, con el corazón convertido en una casa deshabitada.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app