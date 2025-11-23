Me acuerdo, en estos días de noviembre preñados de oscuros presagios, del poeta Leopoldo de Luis, que nos dejó hace ahora veinte años y sigue creciendo en mi memoria, con estatura de muerto, como crecía Miguel Hernández, tan alto como su ausencia, en la ... memoria del propio Leopoldo de Luis. Lo vi morir ante mis propios ojos, como a un pájaro breve que se queda sin alas, en compañía de su hijo Jaime Urrutia, en una habitación de hospital donde no hacía sino recordar a su difunta esposa, que lo había dejado, además de viudo, huérfano y mutilado, con el corazón convertido en una casa deshabitada.

A Leopoldo de Luis se le podrían dedicar aquellos versos memorables que él mismo dedicó a su padre: «Te acercaste a los hijos de la luz / porque la luz brotaba de ti mismo, / una luz interior que conducía / tu corazón a la bondad». Había combatido durante la Guerra Civil en la defensa de Madrid, donde resultó herido; y acabada la guerra padeció cautiverio, conoció los inhóspitos batallones de trabajo y las burocracias frías de la depuración, antes de regresar a la palabra, que era su única posesión. Yo lo conocí cuando ya era un anciano de voz muy varonil e hidalga, voz de rapsoda que nacía de las entrañas más acérrimas de la tierra, allá donde el dolor y la esperanza se abrazan hasta adquirir un temple nuevo. Me impresionaba mucho que jamás acudiese a sus labios una palabra manchada por el rencor, que jamás dirigiera a nadie un reproche o una acusación, que jamás contase a nadie entre sus enemigos. Me impresionaba su humanidad siempre en carne viva, un poco melancólica, un mucho pesimista, pero siempre con la mano tendida y el corazón ansioso de ofrendarse. Y me impresionaba que todo ese caudal de nobles pasiones, curtidas en sufrimiento y victoriosas de mil descalabraduras, palpitasen en sus poemas como joyas encendidas, con rigor formal y unas décimas de fiebre.

Muchas veces he pensado en aquel hombre íntegro, incólume al resentimiento, transido de melancolía, pródigo con el joven escritor que acudía a su casa en busca de consejo y magisterio. Yo pensaba que, mientras aquel hombre estuviese vivo, los españoles estaríamos salvados, frente a los desdichados sacamuertos que ya por entonces empezaban a agitar fantasmas fratricidas, por colgarse medallas ante la galería. Leopoldo de Luis, que algunas medallas había ganado en combate, prefería en cambio esconderlas en los cajones del perdón. Y lo hacía por amor a esa patria que, como canta en uno de sus mejores poemas, cada uno hace «con lo que tiene a mano: la sumisa / herramienta, los vivos materiales / de su quehacer, un vaho de fatiga, / una ilusión de amor y, al fin, la rosa / de la esperanza, aún en la sonrisa». Hoy te recuerdo, hijo de la luz, viejo maestro, con la rosa de la esperanza algo marchita; pero, al recordarte, vuelvo a sonreír, aunque sea con un vaho de fatiga, pues aún sigues vivo en mi memoria. Y, estando vivo, todavía resta algo de esperanza.