EL ÁNGULO OSCURO

Periodismo patriótico

David Alandete, sin duda, probó su patriotismo haciendo esa pregunta a Trump

La única solución para la inmigración

La literatura no le interesa a nadie

Juan Manuel de Prada

Juan Manuel de Prada

Han sido muy variadas las apologías y diatribas que se han publicado durante la pasada semana en defensa y vituperio de David Alandete, corresponsal de ABC ante la Casa Blanca, quien osó preguntar a Trump si estaba considerando alguna medida, después de que el ... Gobierno español hubiese «pedido una exención» en el objetivo de gasto militar acordado por los países miembros de la OTAN.

