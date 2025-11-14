Suscribete a
el ángulo oscuro

Una fiera que se devora a sí misma y mata con la mirada

El doctor Sánchez proclama 'urbi et orbi' la inocencia del fiscal general del Estado, añadiendo una presión insoportable a los magistrados del Tribunal Supremo, sobre los que previamente había arrojado la jauría de perros de la prensa adicta, que lleva varios meses presentándolos como prevaricadores

El nuevo títere de Soros

La oportunidad del 'bloqueo institucional'

carbajo&rojo
Juan Manuel de Prada

Juan Manuel de Prada

Cuenta Plinio el Viejo en su 'Historia natural' que en los confines de Etiopía, no lejos de las fuentes del Nilo, habita el catoblepas, «una fiera de tamaño mediano y de andar perezoso», con una cabeza notablemente pesada que apenas puede alzar y, en ... consecuencia, lleva siempre humillada hacia el suelo. Flaubert, en 'La tentación de San Antonio', recuperó la figura del catoblepas, que, incapaz de alzar su pesado cráneo, no hace otra cosa sino pastar hierba, hasta que acaba devorando sus propias patas sin advertirlo. «Si no fuera por esta circunstancia –escribe Plinio–, el catoblepas acabaría con el género humano, porque todo hombre que le ve los ojos, cae muerto», como ocurre con quien mira a la Gorgona.

