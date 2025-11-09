Suscribete a
TRIBUNA ABIERTA

Su Majestad, el tributo

Es un hecho la deslocalización hacia Portugal y otros lugares incluso fuera de la UE como consecuencia de la presión fiscal y el deterioro de las condiciones para emprender o desarrollar actividades empresariales en nuestro país; pero no parece importar mucho

Juan J. Gutiérrez Alonso

Francia lleva años sufriendo una importante huida de capital y grandes patrimonios como consecuencia de su elevada fiscalidad y la instauración de un ambiente anti-empesarial. En Gran Bretaña sucede algo parecido y se cuentan por decenas de miles las fortunas que abandonan el ... país por el aumento de impuestos. El debate ahora apunta a nuevas modalidades de 'exit tax' (impuestos de salida), impulsadas por el gobierno de extrema izquierda para recaudar a empresas y particulares que deciden abandonar las islas.

