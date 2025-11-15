Suscribete a
Capitalizar ya las pensiones

Vislumbro un grave conflicto entre una Europa con sistemas de pensiones sustentables y otra sin ellos. En el primer grupo estarán los países con importantes sistemas de pensiones de capitalización (Holanda, Dinamarca); aquellos que han introducido de forma parcial el sistema chileno de capitalización (Suecia, Polonia, Eslovaquia), y aquellos con finanzas sólidas (Irlanda, Luxemburgo). En el segundo grupo estarán los grandes de la zona euro: Francia, Alemania, Italia y España

CARBAJO&ROJO

José Piñera

El verdadero fantasma que recorre hoy Europa no es el del comunismo, sino aquel de la quiebra de sus sistemas de pensiones de reparto. Los trabajadores de los países de Europa continental son pasajeros de un Titanic pensional. De acuerdo a la OCDE, la ... deuda pensional implícita de los sistemas de reparto europeos es enorme: 360 por ciento del PIB en Francia, 330 en Alemania, 320 en Italia y 200 en España. El fuerte incremento de las expectativas de vida y la reducción de las tasas de fertilidad están agravando aún más la viabilidad de los sistemas de reparto en todo el mundo. Como afirmó el exsecretario de Comercio de los Estados Unidos Pete Peterson, «el envejecimiento global se convertirá no sólo en el problema económico más trascendente del siglo XXI, sino también en el problema político más importante».

