He buscado por todas partes, periódicos, radios, televisiones, la opinión de Pedro Sánchez sobre el mensaje navideño de Su Majestad el Rey y no he encontrado el menor rastro. Ni siquiera en el triunfalista anuncio suyo de ayer, que, como un Rey Mago, o Santa ... Claus mejor, al suponérsele republicano, repartía regalos entre la ciudadanía, con esa sonrisa de satisfacción que usa para los grandes acontecimientos. Pero el mensaje de Felipe VI del pasado sábado, ni mencionarlo, cuando, para bien o para mal, todo el que tiene algo que decir se ha pronunciado.

Se me dirá que 'el que calla otorga', o sea, que está de acuerdo. Pero resulta que sus socios de legislatura, ese engendro parlamentario que Alfredo Pérez Rubalcaba bautizó con el nada caritativo nombre de Frankenstein, han puesto el grito en el cielo, o infierno para ellos. Y en cierto modo se entiende: hablar a un secesionista de unidad nacional o a un extremo izquierdista de la necesidad de defender las instituciones surgidas del pacto de 1978 es como mencionarles a su madre, y Pedro Sánchez ha hecho bien en pasarlo por alto. Lo malo es que ellos no lo pasan, ni lo olvidan.

No se habían acallado los ecos del mensaje real cuando ya estaban anunciando sus próximas demandas. Pere Aragonès quiere debatir en la 'mesa de diálogo' que su antecesor Quim Torra negoció con Pedro Sánchez un referéndum, que, para que no haya lugar a dudas, apostilló de «autodeterminación». Ante lo que el presidente del Gobierno no ha tenido más remedio que pronunciarse y advertir, también con esa sonrisa que pone tanto para un roto como para un descosido, «que no habrá», y cambiar de tema.

Es muy posible que no haya referéndum. Pero también dijo que no iba a haber indulto, y lo hubo. Como desapareció el delito de secesión, tras haber asegurado que permanecería, y se aguó de tal forma el de malversación que los condenados por el golpe, no tan blando, del 1 de octubre de 2017 podrán presentarse a las próximas elecciones. Lo que significa que puede que no haya referéndum de autodeterminación. Pero habrá consulta, escrutinio, manifiesto o algo por el estilo del pueblo catalán más pronto o más tarde. No porque Pere Aragonès lo quiera, sino porque Pedro Sánchez quiere seguir en La Moncloa.

¿Lo quiere el pueblo español? Pienso que no, pero si se le permite continuar no tendrá más remedio que aceptarlo. Pedro Sánchez, como Fausto, ha hecho un pacto con el diablo que nos concierne a todos. Es el problema de no haber leído a Goethe.