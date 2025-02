En las escuelas de mi infancia, las tardes de los sábados se dedicaban a la Historia Sagrada. Allí me enteré, con gran sorpresa, que ese Libro de los libros que es la Biblia incluye uno dedicado a los jueces, aunque más que jueces parecían héroes, ... caudillos que ya con los israelitas en la tierra prometida les guiaban contra sus enemigos.

El primero de ellos, no recuerdo su nombre, mató al rey rival. El más famoso fue Sansón. Empezó muy bien y acabó muy mal, pero a los chavales nos encantaba, aunque no entendíamos qué tenía que ver la cabellera con el poder pero siempre era más divertido que la lista de reyes godos. Luego, a lo largo de mi vida, he podido comprobar la importancia que los rabinos tienen en su comunidad, no sólo como veladores de su fe, sino también como intérpretes de los preceptos que Dios ha dado a su pueblo elegido, hasta el punto de resolver muchas disputas entre sus feligreses sin tener que acudir a los engorrosos tribunales de justicia.

Me han venido a la memoria estos recuerdos al leer la sentencia del Tribunal Constitucional que frenó las reformas que el Gobierno trataba de introducir en el Código Penal a través de enmiendas sin respetar los trámites requeridos. «La enmienda no puede servir de mecanismo para dar vida a una realidad nueva, que debe de nacer de una nueva iniciativa», dice, para sentenciar «Resulta inexcusable el respeto escrupuloso de las normas que rigen los procedimientos, incluido el legislativo, pues todos los poderes públicos están sujetos a la Constitución». O sea ni siquiera el ejecutivo y el legislativo juntos están por encima de la Carta Magna, cuyo último intérprete es el Tribunal que lleva su nombre.

Ese «golpe blando» se frenó así, pero mucho me temo que el pulso por el control del tercer poder del Estado continuará, al ser el último objetivo de quienes quieren subvertirlo. Los secesionistas, por no creer en España y la extrema izquierda, por no gustarles cómo es, van a seguir intentándolo, por las buenas o las malas. Su objetivo es el control del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. Pero entonces podemos despedirnos de la democracia, como ha ocurrido en muchos otros países.

El presidente del Tribunal de Justicia Europea, Koen Lenaert acaba de advertir que existen «lineas rojas» en las reformas del CGPJ. Pero con un gobierno teñido precisamente por ese color, no va a ser fácil.