¿Y quién paga todo esto?, preguntaba Josep Pla ante el derroche luminoso nocturno de Manhattan. No conozco la respuesta, que pudiera haber sido «el que encendió las luces». En Estados Unidos «no hay almuerzo gratis», como dice uno de sus refranes más usados. Ni ... cena ni desayuno. El que consume, paga. Y si no paga, va a la cárcel. Me ha venido a la memoria el refrán ante el gasto que se está permitiendo nuestro presidente del Gobierno, que no pasa fecha sin anunciar un nuevo dispendio, en pensiones, salarios, subvenciones, familias, individuos, hombres mujeres, jóvenes, viejos. Y parece que le funciona, al menos es lo que dice, y algunas cifras parecen confirmarlo, como la baja del paro, aunque sigue entre los mayores de Europa. Que uno de sus últimos obsequios haya sido dar billetes gratis a los jóvenes para que viajen no me parece mal, ya que podrán enterarse de cómo se las arregla la España vacía para sobrevivir, lo que les espera a ellos. Lo de ayudarles a ser propietarios de un piso, sueño de todo español, es más complicado, ya que ese dinero adelantado para pagar la hipoteca, siempre que cumplan determinadas exigencias, no es gratis: hay que devolverlo, y la mayoría no tienen perspectivas de tenerlo. Sin que sepamos si los manguerazos de dinero de Bruselas llegarán para ello. Algo parecido ocurre con las pensiones: se aumenta la cuota a abonar en vida laboral, pero los expertos advierten de que, dada la longevidad creciente, no va a haber para todos.

El problema más urgente, sin embargo, ha surgido en el terreno ideológico. A Podemos no le ha gustado que el Gobierno ayude a los jóvenes a ser propietarios de un piso. Dice que puede endeudarles de por vida, y que mejor apostar por la vivienda de alquiler, como ocurre en los países europeos más adelantados. Pero resulta difícil apartar la sospecha de que la verdadera razón es que la izquierda quiere dar al Gobierno el control de toda la entera vida de los ciudadanos, la vivienda incluida. En cualquier caso: tras los últimos encontronazos, es lo que nos faltaba para tener una nueva controversia en la izquierda, con la vicepresidenta segunda enfrentándose al Gobierno. Y es que Yolanda Díaz ha descubierto, demasiado tarde, que Pedro Sánchez la ha usado como caballo de Troya en Podemos. Lo ha conseguido. Pero resulta que ahora lo necesita para la batalla del día 28, primarias de las generales de fin de año. Sobre ellas habrá tiempo de hablar. De momento, sólo una advertencia: no creer ninguna encuesta, incluidas las que dan al PP como amplio ganador en Madrid y posibilidades en otra plazas, como Valencia, Aragón o Castilla-La Mancha. Tal vez se trate de la última añagaza de una Moncloa que empieza a sentir que sus mensajes victoriosos no llegan más allá de sus setecientos asesores. Y encima, la idea original era de Ana Botín, adaptada por el PP en algunas comunidades. Hay días en que uno de debería levantarse de la cama.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión