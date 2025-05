A mi madre le han hecho una artroplastia en la rodilla y no puede caminar. Así que de cocinar ni hablamos. Entre las virtudes de mi padre no se encuentra la cocina, ni de modo activo ni pasivo. Vamos, que no es solo que no ... le interese cocinar, es que ni siquiera le interesa comer. Sospecho que para él alimentarse es un incordio, una especie de fallo del sistema que afronta como un acto de supervivencia o una función vital que debería ser autónoma, como la filtración renal o la producción de bilis.

Así que llevo tres días haciéndoles la comida y la cena. Cocinar para una madre tiene algo de referencia circular. Y de presión, claro, porque a ver quién tiene narices de examinarse ante el maestro. No hay posibilidad de lucimiento -si lo haces bien es porque ella te ha enseñado- y, en cambio, hay muchas papeletas para el fracaso -si lo haces mal es por no haberla hecho caso-. Solo se puede aspirar a tablas, a salvar los muebles y a solucionar el problema de modo correcto, con solvencia y sin artificios.

Cuando volví de Roma tras cubrir el funeral de Francisco, me pasó algo parecido a cuando volví de Londres tras la muerte de Isabel II o de Wembley tras contar la última Champions del Madrid. Estás fuera de tu país, absolutamente solo -el aislamiento entre la multitud es el mejor amigo del cronista- y con un trabajo encomendado: ser los ojos del lector. Pero uno no se conforma, y quiere ser también el olfato, el tacto y el corazón. Eso te lleva a generar un estúpido pensamiento mesiánico, y el trabajo deja de ser trabajo para convertirse en una misión vital. Vives para ello durante veinticuatro horas, de modo obsesivo, y no existe otra cosa. La burbuja te da lo que necesitas, pero a cambio te quita el resto. Y te metes donde no debes para escuchar lo que no entiendes y mirarlo todo como si fuera la primera vez y el mundo no hubiera descubierto aún los adjetivos.

Conviene dejar el mesianismo para los chiflados y centrarte en cocinar para tu madre como si no hubiera otra cosa que hacer en el mundo

El trabajo ha ganado la partida a la persona, que se desdibuja y gradualmente se desvanece hasta desaparecer. Solo importa contarlo todo y contarlo bien. Desconectas de la familia, no tienes mujer ni hijos y no existe nada más que tu misión, como un chiflado. No comes, no cenas, y hasta en sueños sigues trabajando. Preguntas tanto que pareces idiota. Y no importa, porque el verdadero 'yo' es el literario, y ese es el único sitio en el que hay que brillar. Lo que sucede antes y después -es decir, la vida- es secundario, apenas la fuente de la que obtienes los datos para volcarte en la página, que, para el cronista, es la única realidad. Para no parecer tonto a la hora de la verdad conviene haberlo parecido un par de horas antes.

Pero vuelves a casa, y hay una madre, una artroplastia y la culpa haciéndote muecas. Conviene dejar que la persona vaya ganando al cronista, volver a las coordenadas de partida y dejar el mesianismo para los chiflados. Y centrarte en cocinar para tu madre como si no hubiera otra cosa que hacer en el mundo, siendo -no sabemos hacer otra cosa- su olfato, su tacto y su corazón.

En la vida no se torea como se es: se torea como se quiere llegar a ser.

La madurez no es otra cosa que solucionar los problemas sin aspavientos, arriesgar sin buscar el aplauso fácil y torear por derecho. El verdadero amor, cuidar de los tuyos. Y el privilegio, vivir para contarlo.