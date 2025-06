Hay exposiciones que provocan una reflexión introspectiva. Esas son las mejores, el arte como espejo, como pausa, como oportunidad para levantar el pie de este acelerador desquiciado y pensar en lo que realmente importa, pero, además, hacerlo desde el punto de vista de gente más ... brillante, es decir, desde un nivel que nos resulta ajeno. Porque al arte se va en andrajos, desnudo, como un niño de Dickens comiéndose las migajas que se les caen a otros. Al arte no se puede ir en un plano de igualdad y mucho menos desde uno de superioridad: al arte se va con la cabeza gacha y el bloc de notas. Porque el artista es la élite de la sociedad y al igual que no vemos coches de Fórmula 1 por la calle ni a gente vestida con piezas de alta costura en el metro, tampoco se suelen ver a demasiados genios en el bar. Los museos son un buen lugar para toparse con la producción de esa élite intelectual, que suele coincidir con la élite moral, porque cada día tengo más claro que todos los malos son, además, una panda de imbéciles.

Pero, de vez en cuando, nos encontramos con otro tipo de exposiciones, como la que El Prado dedica a Veronés. No describe el itinerario de un curador ni sigue una narrativa compleja. Es simplemente una retrospectiva, como si el objetivo fuera decir: «Miren, por una vez no se vuelvan locos. Esto es Veronés. Se lo hemos traído a casa. Punto». No es un objetivo menor, desde luego. Porque estamos hablando de un maestro. Quizá, por eso, el mejor consejo que se le puede dar a alguien que vaya a ver la exposición es que lea un poco qué pasaba antes de Veronés -finales del XV- y qué pasó después -en el siglo XVII-. Porque Veronés es, quizá, el eslabón perdido entre el Renacimiento y el Barroco. Interesa, sobre todo, ver cómo coge la pintura, -digamos que de Rafael o de Tiziano-, y cómo la entrega -digamos que a Rubens o a Velázquez-.

Lo importante, en este caso, es entender el lugar y el momento, es decir, Venecia como epicentro de maestros y el siglo XVI como revolución en los temas, en la luz y en las escenas. Entre medias, Veronés como puente dentro de la historia del arte. Solamente eso: tenemos la oportunidad de ver a Veronés y de disfrutar de su relevancia. Si lo que quieres es una experiencia estética o puñetazo conceptual, esta no es la ocasión, por mucho que evidentemente la exposición recoja una obra maestra tras otra, a la antigua usanza. Y son sublimes. Tanto que puede sobrepasar y hacer que terminemos el recorrido saturado de escenas bíblicas o alegorías.

A veces el arte no necesita golpearte el alma ni enseñarte una tesis: basta con que te obligue a mirar mejor. E incluso así, provoca un pensamiento. Tenemos muy claro en qué punto hemos cogido nosotros la historia del arte. ¿Pero estamos pensando en cómo vamos a entregarlo? No solo somos la consecuencia de lo que ha pasado antes, sino la causa de lo que pasará después. Somos, como Veronés, puentes. Y eso no se elige, por lo que conviene que entendamos que de nada sirve abdicar y mucho menos volarlos: incluso eso sería un mensaje. Solo seremos capaces de comprender lo que teníamos que decir cuando veamos lo que ha de venir después. Y, visto lo visto, retiro lo dicho: todas las exposiciones son introspectivas. Pero a veces, para verlo, es necesario toparse con un curador que no hable.