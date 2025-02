En Castronuño el Duero hace un meandro como un presagio. Parece que el río estuviera valorando irse de vacaciones al sur, pero lo descartara en el último momento. Es un cruce de reinos –León y Castilla– y de denominaciones de origen –Rueda y Toro–, ... aunque, en realidad, hasta Oporto todo es parte de la misma ribera del padre Duero, la femoral de Castilla. Allí tiene un refugio Esteban Celemín, que es ingeniero aeronáutico, bodeguero y naturalista, o sea que es a la vez Mendel, Edison y Adrià. Su afición es hacer vinos y, la verdad, está bien tener amigos con este tipo de hobbies. Algunos, para pasar el rato coleccionan sellos, otros hacen Legos y otros nos hacen felices. A Esteban le dio por matar el tiempo con viñas y le salen obras maestras, que es como si yo, para desconectar, me pusiera a pintar y me salieran Las Meninas.

La cosa no tendría más importancia si no fuera porque elabora sus blancos con 'albillo real', una variedad que, según me dijo, se está perdiendo. Me dijo más cosas en este sentido, pero ya no me acuerdo, ustedes me perdonarán. Cuando el vino está bueno, el Duero te saluda, a mayo le da por presentarse un sábado de abril y en la mesa hay queso y amigos, pasa lo que pasa. Pero me quedó claro que el verdadero objetivo no era hacer un gran vino sino recuperar una variedad que tuvo importancia en esa zona y se había perdido casi por completo. Hay algo de heroico en ello. Es como si una persona se echara a sus espaldas la protección del lince ibérico. Esa misión tiene sentido 'per se', no necesita más razonamiento. El vino, después, podrá estar mejor o peor, pero daría igual. Lo importante es que siga existiendo un vino hecho con albillo real, que es a la vez un ejercicio de protección de la biodiversidad, la Cultura y la historia. En un mundo que tiende a igualar y homegeneizarlo todo, hay que reconocer a los genios locos que se empeñan en defender lo diferente, lo peligroso, las armas cargadas del artesano con razones poderosas y el tiempo suficiente.

La gente de marketing tendemos a observar a la gente para saber qué quiere y dárselo. Eso no es exactamente lo mismo que preguntárselo, porque nadie puede desear algo que no sabe que existe. Por eso es mejor detectar la necesidad subyacente y no tanto el objeto que lo satisface. Pero ese es otro tema. Lo que quiero decir es que nadie puede desear albillo real sin conocerlo, pero sí que puede desear dejar de ser un consumidor compulsivo y un numerito más en la cuota de mercado del segmento de urbanita empoderada.

Es posible que usted quiera un análisis de las elecciones vascas y hace bien. Dentro de unas páginas les doy mi opinión, pero lo realmente importante hoy es mirar a la España humillada, esa a la que nadie mira y entender que, si nadie defiende la memoria, acabará por morirse, ya sean uvas, linces o personas. Siempre que lo hacemos, aparece la dignidad. Pero cuando se pierde, se pierde del todo. Y entonces los resultados de las elecciones se entienden mucho mejor.