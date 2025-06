No trascendió demasiado en su momento –el olor a fosa séptica lo inunda todo–, pero no consigo quitarme de la cabeza la respuesta de María Jesús Montero a Ester Muñoz en el Congreso tras ser preguntada por la dotación presupuestaria de la ley ELA. ... La ministra vino a decir que la sanidad es un tema de las comunidades autónomas y que se buscaran la vida. No dijo que no hubiera dinero, es más, el discurso triunfalista del Gobierno se sustenta precisamente en unas arcas públicas repletas debido al dinamismo del mercado de trabajo, el aumento del SMI y el efecto de la inflación. En todo caso, quedó claro que la estrategia del Ejecutivo pasa por entorpecer la puesta en marcha efectiva de la ley para que los ciudadanos culpen de ello a su autonomía. Supongo que todo se acabará resolviendo cuando se acerquen las elecciones y el gobierno quiera aparecer como el salvador tras acusar de incompetencia y de negligencia al PP, que abandona la sanidad pública para beneficiar a la privada y toda esa estúpida retahíla de marxismo de parvulario que ya conocen.

Voy a obviar la inmoralidad de fondo –están jugando con enfermos crónicos– para centrarme en la deslealtad institucional. El sanchismo está deteriorando las instituciones democráticas de modo planificado y deliberado. Se trata de perjudicar a las autonomías, de minar la credibilidad de la Guardia Civil, de los jueces, de la jefatura del estado, de la red eléctrica, de los trenes, de la prensa y de todo aquello que sea necesario para que se acabe instalando un estado de ánimo que pida un cambio de régimen y que anhele la implantación de medidas excepcionales y autoritarias. Ese es el juego: tensionar al máximo y llevarnos al límite para que abandonemos la esperanza y reaccionemos de modo errático. Bien, yo vengo a decir que no todo está perdido, aunque no comparta la euforia que parece haberse instalado en parte de la derecha, que da por hecho que el cambio en las próximas elecciones está garantizado. Mantengo serias dudas, ya vimos el 23J lo que sucede cuando las encuestas descuentan un gobierno PP-Vox. Es el momento de pensar. La España del 78 está siendo atacada desde ambos flancos iliberales y no es exagerado afirmar que la democracia se encuentra en peligro. Pero, a la vez, tengo la certeza de que la mayor parte de los españoles son gente sensata, moderada y práctica que sabe lo que nos estamos jugando. Si aún existe un mínimo de dignidad dentro de la izquierda, ha de entender que estar sometidos a un tipo como Sánchez es moral e intelectualmente humillante. Y si aún existe un mínimo de inteligencia dentro del centro-derecha, ha de comprender que no es el momento de jugar con dinamitas identitarias, ni de prestarse a circos testoterónicos o a mociones de censura destinadas al fracaso, sino de defender con calma la Constitución, la España autonómica, la monarquía parlamentaria, la economía de mercado, la separación de poderes e iniciar el retorno a la institucionalidad por encima de cualquier otra cosa.

