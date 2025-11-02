Lo veo cada mañana en la misma parada de autobús en la que, durante años, yo esperé al mío. Por entonces yo iba en compañía de la inmensa pena del creativo estabulado, pero a él le solía acompañar su madre, que era una anciana ... con aire deportivo, que es el aire que tienen las mujeres elegantes a ciertas horas de la mañana. No hablaban entre sí, pero se percibía buena relación. Él tenía unos 50 y síndrome de Down: cara serena, nariz hundida, facciones suaves y gesto limpio; sus ojos rasgados parecían mirar más adentro que afuera, como si en su mundo las cosas importantes no se vieran y bastara con sentirlas; un ligero prognatismo y una lengua que se intuía excesiva, pero que nunca llegó a asomar por entre los labios. Pero sí algo llamaba la atención era su expresión distraída y sabia, que es la expresión que tiene la inocencia cuando conoce el horror. En su rostro no había rastro de prisa ni de rencor; tan solo calma y una especie de aceptación del destino que no lindaba con la resignación sino, más bien, con una concentración distinta, obsesiva, demasiado callada. Pero había en él una belleza antigua, premoderna, ajena al ruido del tráfico y del cansancio de los lunes, de vuelta al tajo.

Cuando por fin llegaba su autobús, su madre le daba la mano, lo acompañaba a la fila y, cuando se aseguraba que estaba dentro, lo despedía a pie de rueda, en silencio y con un beso frío en la frente. Así los vi cada día, durante años. Algún tiempo después, yo dejé el establo para abrazar la creatividad en extensivo -la vida en la naturaleza es tan solo una carnicería al por mayor- y dejé de verlos. Pero, cada vez que casualmente pasaba por esa parada a esa hora, los veía de nuevo, en idéntica situación. La madre más vieja y él hijo más canoso, pero anclado a esa eterna apariencia de cincuentón, como de candidato demócrata por Oregón.

Este jueves lo vi de nuevo en la parada, pero a su lado ya no estaba su madre. Cuando llegó su autobús, él hizo la fila, como siempre, pero no subió, como si estuviera esperando una mano que no llegaba y un beso que se había ido. La gente en la cola actuaba como cada día y tras varios pequeños pasos subían al vehículo. Pero él no era capaz de hacerlo y el bus terminó por irse. Ocho minutos después pasó lo mismo. Y lo mismo a los dieciséis. No sé bien qué le pasa, pero me temo que no es capaz de recorrer el último metro solo: él no sabe dar codazos, ni invadir levemente el espacio de otra persona ni mover las piernas lo suficientemente rápido como para reivindicar a la vez el espacio y el tiempo. No sufre, no llora y no pide ayuda. Pero tampoco levanta la mirada y, por eso, no es capaz de subir. Y yo no sé cómo decirle que le puedo ayudar, que sé quién es y que sé lo que necesita, porque hay en ello un punto extraño y soy consciente. Si alguien a quien no he visto nunca me contara que sabe qué bus cojo, a qué hora y quién me acompaña, yo no correría hacia sus brazos sino hacia a una comisaría de Policía.

Me temo que la madre ha fallecido o quizá solamente esté enferma. Pero la vida sigue igual en aquel que se queda mirando el reflejo de su rostro impar en los charcos tristes de noviembre, junto al bus, en la belleza neurasténica del tráfico rodado y los buñuelos sin viento. La vida sigue, es posible; pero el bus se va. Y yo me voy tras él, pensando que quizá su mundo es demasiado bello para adaptarse a la violencia extrema de una parada de bus, que s'u mundo es demasiado bello para integrarse sin más en la vulgaridad del autobús número seis, que su mundo es demasiado bello como para diluirse en una cola interminable de gente clónica con cuarenta y seis cromosomas y la pericia suficiente como para levantar la mirada, poner un pie delante de otro y subirse a ese lugar oscuro, empañado y ruin en el que ya nadie despide a nadie en silencio y con un beso frío en la frente.