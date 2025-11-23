Dice Ayuso que, a partir de ahora, el 20N será un día histórico para la democracia española. La comprendo en parte, es la épica del españolito haciendo frente a los poderosos y ganándolos, un poco Agustina de Aragón, un poco Curro Jiménez. Y en parte ... lo comparto: España ha demostrado que, a pesar del PSOE, sigue conservando la apariencia de un Estado de derecho en el que los ciudadanos disponen de armas para defenderse del uso arbitrario del poder. Y eso aunque el españolito sea, casi seguro, un defraudador. Pero su posible culpabilidad no menoscaba su derecho a la defensa. Muy al contrario, cuantos más indicios de culpabilidad pesen sobre alguien, mayores han de ser sus garantías procesales. Eso es la democracia: un sistema de contrapesos para que la mayoría no abuse de su poder frente a la minoría. Y la minoría esencial es el individuo. Esto es exactamente lo contrario de la 'soberanía popular' pregonada por Sánchez, Podemos, Sumar, Esquerra, Bildu, PNV –qué vergüenza los 'jeltzales', indistinguibles de las alfombras de sus propios 'batzokis'– y el resto de partidos antidemocráticos. Porque hay que empezar a dejar claro que aquellos que no creen en la separación de poderes, que no respetan las sentencias del tribunal competente y que claman por una reforma para que el ejecutivo tome el control del judicial no pueden ser democráticos. Y si fuéramos un país serio, se les aplicaría la ley de partidos al estar pidiendo, de hecho, que se violen los principios democráticos y que se destruya nuestro sistema de libertades. Y sea quien sea el siguiente fiscal general habrá sudo propuesto por un gobierno que no cuenta con la confianza del Congreso, es decir, por un gobierno legal, pero ilegítimo, lo que proyecta la sombra de su ilegitimidad sobre él y, por lo tanto, lo hace inidóneo desde su origen.

De cualquier modo, solo comprendo a Ayuso en parte. Que el fiscal general del Estado sea un delincuente no puede ser motivo de alegría. Un fiscal general inhabilitado supone un golpe enorme para nuestro Estado de derecho. Pero parece que el PP se alegra, que solo les ha faltado abrir los brazos y gritar: «¡Siuuu!». Un lumbreras de Génova 13 ha decidido poner un tuit con la cara de García Ortiz y un marchamo que indica que está en búsqueda de empleo. Es decir, el día que hacía falta extremar los conceptos de institucionalidad, prudencia, mesura, grandeza, altura de miras, sensatez, sentido de estado y responsabilidad, el PP opta por hacer gracietas, por mostrarse ventajistas como malos toreros, por celebrar aún no sabemos qué y por mostrarse como lo opuesto a una alternativa seria. Y Vox, mientras tanto, despreciando a los españoles, a la Constitución y uniéndose al resto de partidos antisistema al ausentarse de los actos por el 50 aniversario de la restauración de la monarquía. No hay ni un motivo para estar contentos. Si el 20N era un recuerdo de la tristeza que fuimos, a partir de ahora será el espejo que nos muestre la ciénaga en la que nos hemos convertido.

