la huella sonora

Ad Maiorem Dei Gloriam

El 16 de noviembre de 1989 fueron asesinados en El Salvador seis jesuitas y dos mujeres seglares dentro de la Universidad José Simeón Cañas

Funeral por los seis jesuitas asesinados en El Salvador
Funeral por los seis jesuitas asesinados en El Salvador
José F. Peláez

Dudo mucho que alguno de los presentes aquel día en el Colegio San José de Valladolid hayamos podido olvidarlo. La memoria se gasta y enturbia las escenas con un aire que se derrite, pero algunas sensaciones no admiten óxido. Y menos si las sensaciones son ... las de unos niños que, a partir de ellas, conformaron una visión del mundo. Peor aún: una visión de sí mismos. Algo sucedía aquella mañana y ninguno acertaríamos a explicarlo bien, pero se percibía la tensión de un silencio extraño. Solo un poco después se desencadenaría todo, como una olla a presión que estalla sin ruido: clases detenidas, profesores corriendo por los pasillos, rostros desencajados, ruidos poco familiares y teléfonos sonando. Los jesuitas se llevaban las manos a la cabeza y mantenían la compostura como podían.

