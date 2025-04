«¿Cuándo se 'jodió' el Perú?», se preguntaba Vargas Llosa en 'Conversación en La Catedral', tratando de llegar al momento preciso, al minuto exacto en el que todo se desmoronó. Pero las cosas no funcionan así, los países no se estropean de un día ... para otro, no hay un acto fundacional para avisarte de que todo está perdido y que se nos ha hecho tarde. Todo sucede a través de un proceso de deterioro político, social y moral que no entiendes del todo hasta que no termina y te enfrentas a su secuencia íntegra. La historia se construye hacia delante, pero se comprende hacia atrás, que decía Kierkegaard. Y, a su manera, Steve Jobs.

Cuando dentro de un tiempo –me temo que no lejano– nos preguntemos: «¿Cuándo se 'jodió' la derecha?» debemos mirar inexorablemente a estos días. Cuando nos preguntemos cómo es posible que, a pesar de lo que tenía enfrente, la derecha haya sido otra vez incapaz de recibir el apoyo de los españoles, volveremos la cabeza a estos momentos en los que el silencio del PP trató de normalizar el modelo de Trump, Musk y de sus socios locales, tratándolos como a una derecha asimilable. Y la culpa será, por supuesto, del PP, de su incomparecencia al debate, de su cobardía y de su incapacidad para enfrentarse ideológicamente a ese modelo y rebatirlo. España no se está enterando de la guerra que está librándose en el mundo. Pero, ¿alguien sabe qué piensa Feijóo de ello? ¿Qué opina el PP de la amenaza de Trump de invadir Dinamarca? ¿Tiene algo que decir Génova de la deriva ultra de parte de la derecha o va a seguir tratándolos como a 'unos de los nuestros'? ¿Qué opina Feijóo de las injerencias en la política alemana y británica de esta gente –en breve en España– y de su apoyo a la extrema derecha pro nazi? ¿Qué fue de la moderación de Feijóo? ¿Qué opinan en sus fundaciones afines del avance iliberal en el mundo? ¿Y de la maquinaria de desinformación, manipulación y propaganda a la que se enfrentan las democracias? ¿Tienen algo que decir o van a seguir callados tratando de convencernos de que esto no va con ellos? Desde luego, si el PP es esto, espero que comprendan por qué no gobiernan: ni hay ni habrá mayoría social que acepte ese mundo reaccionario, nacionalista y populista. Solo un necio puede creerse que el resultado de las elecciones se parecerá a las encuestas. La mera posibilidad de que sean ciertas movilizará, como siempre, a aquellos que lo harán imposible. Y cuando el PSOE vuelva a gobernar, se preguntarán «cuándo se jodió el Perú». Pero será tarde. El proceso debe iniciarse ya: por si no se han dado cuenta, los votantes tradicionales de la derecha en España esperan a alguien que defienda la Constitución, la Corona, la Unión Europea y la ortodoxia económica y no el seguidismo a partidos revolucionarios postmodernos que persiguen justo lo opuesto. El PP está desaparecido, desarmado ideológicamente y con una inexplicable cabeza gacha. Así que cuando me lo pregunten, tengo clara la respuesta: el Perú lo 'jodió' el miedo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión