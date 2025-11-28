No soy optimista con una caída de Sánchez en el corto plazo. Tampoco en el medio. El PP sigue haciéndose trampas al solitario con esa increíble e insoportable incapacidad para cualquier análisis sutil y profesional y no asume que no es a la derecha sino ... al populismo –primero Podemos y ahora Vox y Alianza Catalana– a lo que España se aferra cuando vienen mal dadas, desde hace diez años. Pero, en cualquier caso, Sánchez acabará cayendo. Cayó el templo de Jerusalén, cayó la biblioteca de Constantinopla, cayó el Imperio romano, ¿cómo no va a caer este régimen chusquero que huele a pies y a ajo? Pero serán los votos, y no la decencia ni la autocrítica, los que les hagan comprender que se equivocaron. Nada une más que el pesebre. El pienso y el abrevadero vertebran más que las enmiendas programáticas. Y el PSOE es un partido especialmente obsesionado con el poder, con alcanzarlo, ocuparlo como un gas en el recipiente que lo aloja y no soltarlo. ¿Lo hacen por sus ideas? No, no las tienen. Frente a lo que se piensa, el PSOE de Sánchez no es especialmente de izquierdas y su política económica es de lo más ortodoxa y convencional. O aceptamos eso o aceptamos que solo el social comunismo ha sido capaz de llevar al Ibex a sus máximos históricos. El radicalismo de este PSOE deriva de otro lugar, en concreto de las cesiones a las que son capaces de llegar para alcanzar el poder, repartirse los cargos y controlar el presupuesto. Ese es su único objetivo. Y esa es la argamasa del sanchismo.

Pero acabará cayendo. Y sin paladas de pienso en el pesebre, no hay argamasa en la ejecutiva. Y sin argamasa, llegará otra generación que habrá tomado buena nota de cómo ha de tratar a sus mayores; de cuál es la manera sanchista de comportarse con los que un día les precedieron en los cargos; de cuál es la tradición interna de desprecio y ninguneo a los que un día lideraron España; de cómo entre todo el Consejo de Ministros y toda la dirección nacional del partido no ha habido ni una sola persona con la dignidad y categoría personal suficientes como para ponerse un traje, sentarse en la última fila y acompañar a la familia de Lambán en su homenaje; de la displicencia con la que se reacciona al memorable discurso de González en la entrega del Toisón de Oro; de cómo se trata a los críticos, aunque cuenten con el apoyo mayoritario de los votantes en sus autonomías –Page en Castilla La Mancha– o en sus ayuntamientos –José Antonio Díez en León–. Y replicarán lo aprendido. Porque les han enseñado que eso es lo correcto. Y ese día el PSOE repudiará a Sánchez y a todos los que por acción u omisión le han acompañado en esta deriva. Nadie acudirá a sus homenajes, se marcarán distancias, evitarán sus fotos en los vídeos de los congresos y todos serán borrados de la memoria excepto, quizás, Óscar López, que por entonces ya habrá renegado del sanchismo e inclinado la cerviz ante el que mande para que le permita seguir metiendo el morrillo en la pila del agua fresca, aunque sea un día más.

