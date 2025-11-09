Una sociedad plural no es una suma de tribus, sino una conversación entre personas que, pensando diferente, comparten una casa común. En la pluralidad hay un nosotros, un marco cívico donde caben el desacuerdo, la disidencia y la discusión pública sin miedo al exilio moral. ... En cambio, una sociedad multicultural –palabra tan bienintencionada como tramposa– tiende a levantar muros invisibles entre comunidades que conviven sin mezclarse, cada una con su verdad, su código y su agravio. Por eso, mientras la pluralidad exige ciudadanos, el multiculturalismo se conforma con identidades. Y cuando las identidades mandan, la libertad suele salir escopetada.

El multiculturalismo es enemigo del pluralismo. Pero la uniformidad también. El primero rompe la sociedad en compartimentos estancos; la segunda la aplasta bajo el pensamiento único. Ambos destruyen aquello que hace posible la libertad, es decir, el espacio intermedio, el terreno común en el que el otro no es una amenaza, sino alguien con los mismos derechos que tú. Por eso, el principio de igualdad bien entendido no descansa en la soberbia de no soportar que nadie sea más que tú, sino en la humildad de saber que tú no eres más que nadie. El pluralismo no busca que todos pensemos igual, sino que nadie imponga su manera de pensar. Es un equilibrio frágil e incómodo, pero altamente civilizatorio. Y, sin embargo, defender eso hoy parece una herejía. La defensa del pluralismo –principio superior del Estado español– no implica neutralidad entre bandos, sino militancia férrea en el sistema que posibilita que ambos existan y que lo hagan sometidos a la misma ley. Y eso, en tiempos de histeria, se confunde con tibieza. Las redes sociales no perdonan el matiz: o estás con los nuestros o contra ellos. Como yo nunca he sido de los nuestros no tengo ese problema. Y en todo caso, mi bando no intenta vencer, sino convivir.

Por eso me da igual la religión del alcalde de Nueva York. No comprendo los titulares que destacan que es musulmán, como no entendería que destacaran que es protestante, budista o ateo. El problema no es el islam ni el cristianismo, sino sus vertientes políticas, es decir, el islamismo y el clericalismo, verdaderos cánceres para todas las sociedades. En cualquier caso, lo que importa es si esa persona defiende o no las instituciones que permiten que los que no creemos en lo mismo que él podamos convivir sin matarnos. Lo que define a una sociedad libre no es la variedad de sus cultos, es decir, el multiculturalismo, sino la fortaleza de su marco común, es decir, el pluralismo, consecuencia de la civilización y de la democracia liberal.

Frente a los que quieren reducirnos a un grupo, una etiqueta o una causa, hay que reivindicar la vieja y sencilla idea de ciudadanía. Una sociedad plural se sostiene sobre el respeto y la ley; una multicultural, sobre la desconfianza y la diferencia; y una uniforme sobre la obediencia y el miedo. Sé que somos pocos y estamos muy solos. Pero, en cambio, sé que tenemos razón. Vale.