No me importa la religión del alcalde

José F. Peláez

Una sociedad plural no es una suma de tribus, sino una conversación entre personas que, pensando diferente, comparten una casa común. En la pluralidad hay un nosotros, un marco cívico donde caben el desacuerdo, la disidencia y la discusión pública sin miedo al exilio moral. ... En cambio, una sociedad multicultural –palabra tan bienintencionada como tramposa– tiende a levantar muros invisibles entre comunidades que conviven sin mezclarse, cada una con su verdad, su código y su agravio. Por eso, mientras la pluralidad exige ciudadanos, el multiculturalismo se conforma con identidades. Y cuando las identidades mandan, la libertad suele salir escopetada.

