Humildad del escritor

No hay mejor ejercicio de humildad que ponerte cada día frente al folio. Y aceptar que no seremos Camba, ni Ruano ni Umbral

El Abuelo Delibes

Una librería de Bilbao llena de historias por explorar
José F. Peláez

Escribir no es exhibir el plumaje sino enfrentarte a tus limitaciones. Hacerlo cada día no es mirarse en el agua del río sino vivir atado a un espejo que no solo te devuelve la realidad, sino que, además, lo hace deformándola, empeorando tus textos y ... cachondeándose de ti, como esas estatuas de Juan Muñoz que hay en El Prado y que nos recuerdan que, a veces, no somos espectadores de una obra sino la obra misma. Con el tiempo se acaba por aceptar que uno no escribe como quiere sino como puede; que el estilo no es una decisión personal ni una ponderación entre alternativas sino una bola de hierro atada al pie, una inmensa y pesada herropea que te acompaña a la cama, a la ducha y a comprar el pan, siempre con un texto en la cabeza, como un latigazo o un herpes zóster que te atraviesa como un rayo, prendido de arriba abajo.

