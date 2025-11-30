Escribir no es exhibir el plumaje sino enfrentarte a tus limitaciones. Hacerlo cada día no es mirarse en el agua del río sino vivir atado a un espejo que no solo te devuelve la realidad, sino que, además, lo hace deformándola, empeorando tus textos y ... cachondeándose de ti, como esas estatuas de Juan Muñoz que hay en El Prado y que nos recuerdan que, a veces, no somos espectadores de una obra sino la obra misma. Con el tiempo se acaba por aceptar que uno no escribe como quiere sino como puede; que el estilo no es una decisión personal ni una ponderación entre alternativas sino una bola de hierro atada al pie, una inmensa y pesada herropea que te acompaña a la cama, a la ducha y a comprar el pan, siempre con un texto en la cabeza, como un latigazo o un herpes zóster que te atraviesa como un rayo, prendido de arriba abajo.

Somos nuestras limitaciones. Somos también la voluntad por trascenderlas. Y somos, como corolario, la frustración por no saber lograrlo. No se elige la mirada como no se elige a una madre. No se elige tampoco el tono; muy al contrario, es el tono el que te elige a ti, como el color de ojos, el tamaño del pie o la mano con la que escribes. Y, ante eso, nada se puede hacer. Decía Marguerite Duras que «escribir es descubrir como escribirías si escribieras». Porque uno no sabe cómo escribe hasta que escribe. La escritura te devuelve la realidad pasada por el tamiz de la belleza, en un ejercicio de autoengaño que solo se puede afrontar desde la humildad. Igual que un hombre necesita a una mujer para acabar de conocerse, un escritor necesita la insatisfacción. Porque solo sabiendo quién no es, podrá saber quién es. Y todo eso es desesperante porque de nada sirve el esfuerzo o la disciplina. A partir de un momento, dan igual el entrenamiento, las lecturas o las horas invertidas: solo hay un Maradona. Yo puedo entrenar todo lo que me resulte humanamente posible, que da igual: jamás seré Djokovic. Y al final se impone la realidad, claro, las condiciones naturales y los límites, esos a los que hacía referencia al principio. Está bien saber que existen. El problema comienza cuando te instalas en ellos profesionalmente. No recuerdo en qué parte de 'Época de idiotas' -y como diría Gistau, tampoco me voy a levantar para averiguarlo-, el profesor Armando Zerolo decía que la frontera no es solo aquello que divide dos cosas sino el punto que las conecta. La frontera entre Castilla y Aragón, por poner un ejemplo, no es solo una línea divisoria sino, por encima de todo, una línea de contacto. Los diferentes nos reconocemos en ese encuentro. La piel es el final de tu identidad física, tu propia frontera. Y cuando esa piel toca otra piel, no chocan dos fronteras; tan solo se perciben dos seres. Es una paradoja: en los límites, que dividen, nosotros nos conectamos. Y, del mismo modo, un escritor se reconoce en sus carencias, entra en contacto consigo mismo a través de ellas y se entiende en el espejo que le recuerda que, como decía Morante, el amor y el arte tienen en común que en ninguno de los dos pinta nada la voluntad.

No hay mejor ejercicio de humildad que ponerte cada día frente al folio. Y aceptar que no seremos Camba, ni Ruano ni Umbral. Y que nunca hubo elección, porque, en realidad, esto no trata de lo que quieres llegar a ser sino de lo que estás llamado a ser; que la respuesta no sale de ti, viene hacia ti; que las palabras no se crean, se reciben y que, por lo tanto, el reto no es encontrarlas sino aceptarlas, bajar la cabeza y abrazar la realidad sabiendo que no es lo que escribo; es lo que soy. O, como decía Aleixandre, «no te busques en el espejo, en un extinto diálogo en que no te oyes. Baja, baja despacio y búscate entre los otros». Tan solo eso.