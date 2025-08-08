Suscribete a
la suerte contraria

La hora de Tellado

Si el PP no es capaz de someter sus intereses locales al discurso nacional, volverá a perder y por el mismo motivo que en 2023

Miedo a la soberanía popular

23 días en La Mareta

José F. Peláez

Creo que hay que endurecer los requisitos de entrada en España para los extranjeros. No por sospecha hacia su honradez, sino por la certeza de que un Estado abierto y sin control es un Estado a punto de resultar fallido. Por ello, hay que tomarse ... en serio el control de las fronteras, utilizando, para tal fin, los medios coercitivos que la ley prevea, con cabeza, pero sin demasiados remilgos –las fronteras no se defienden con canciones de Ana Belén. Hay que luchar contra las mafias que trafican con personas en el Estrecho y en Canarias, exigiendo la implicación directa de la UE. Hay que iniciar campañas para expulsar de España a los inmigrantes ilegales, delincan o no, aunque es complicado hacerlo sin el apoyo de los países de origen, que son los que tienen que aceptarlos de vuelta. Por ello, tenemos que trabajar para que esos países colaboren con nuestra seguridad, lo que implica dedicar recursos de modo transparente y también de modo no transparente, que es como se compra a los corruptos. Es muy posible que el modelo de crecimiento económico en el que estamos instalados no sea válido, porque crea empleos que los españoles no quieren, lo que implica que, para no quebrar, nos veamos obligados a importar mano de obra masiva que tira para arriba del precio de la vivienda y que genera una crisis habitacional para los jóvenes españoles, lo que dificulta su emancipación, la formación de nuevas familias y el crecimiento vegetativo que, en último término, pone en riesgo el estado de bienestar al que obliga nuestra Constitución.

