En un Estado de derecho las sentencias se asumen, aunque no se compartan. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con la sentencia del fontanero general del Estado, y eso que no la he leído. Pero me parece incomprensible que no incluya pena de prisión. ... Que el fiscal general de una democracia europea haya utilizado su puesto para intentar acabar políticamente con un rival del partido del gobierno es una de las ideas más abyectas que se me ocurren. Desde luego, el premio Montesquieu a la separación de poderes no se lo lleva. Y tampoco consigo comprender que no haya sido condenado, además, por obstrucción a la justicia. Y menos aún que la inhabilitación sea solamente para el cargo de fiscal general durante dos años y no para cualquier cargo público y de por vida. Conociendo el paño, no descarto que acaben haciéndolo ministro, delegado de gobierno en Madrid o embajador ante la Santa Sede. Pero, como le dijo un amigo imaginario a don Álvaro, «la verdad no se filtra; se defiende». Que es exactamente lo que ha hecho el Tribunal Supremo. Y ya que estamos con amigos imaginarios, uno me ha dicho a mí que «las pruebas no se destruyen; se muestran». Y que «las penas no se debaten, se cumplen».

Y todo vale también para Óscar López, que ha dicho que «el fiscal general es inocente, a pesar de lo que diga el Tribunal Supremo». Si los jóvenes de hoy quieren una dictadura, desde luego la papeleta que mejor les representa es la del PSOE. El miedo a la extrema derecha es un juego de niños al lado del pavor que nos genera este gobierno. Porque las declaraciones de López, además de una irresponsabilidad, suponen de hecho la quiebra del estado de derecho. Luego lo terminó de arreglar diciendo que «si son capaces de condenar a alguien sin pruebas, ¿qué es lo siguiente? ¿Liberar a alguien con todas las pruebas? No lo digo por decir». No, ministro, ya sabemos que no lo dice por decir. Liberar a alguien con todas las pruebas es exactamente lo que ha hecho este gobierno con los indultos y, sin duda, lo que volverán a hacer con García Ortiz. Y, de cualquier manera, el ministro no conoce la sentencia, por lo que no puede saber si hay pruebas o no. Aunque tampoco hace falta, posiblemente la condena venga derivada de la redacción y difusión de la nota de prensa, por lo que la prueba está y da igual quién filtró el documento a Moncloa y a la prensa. En este sentido recuerdo hoy a los abajofirmantes de aquella declaración que hablaba de golpismo mediático. Pues ahí tienen a Ábalos, a Koldo, a Cerdán y a García Ortiz. ¿Dónde está ahora el golpismo mediático? ¿Quiénes son los que mentían? O, usando las palabras del presidente, ¿quién pide disculpas ahora, Pedro? ¿Quién pide perdón a los jueces, a los fiscales, a los ciudadanos, a la UCO, a la prensa y, sobre todo, a González Amador y a Isabel Díaz Ayuso? Y ya que estamos, al CGPJ, al que el Gobierno hizo caso omiso cuando calificaron al candidato como «inidóneo». Acertaban. Como sustituto, por seguir la senda, propongo a El Lute.

