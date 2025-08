Veintitrés días se va a tirar en La Mareta, veintitrés. Está en su derecho, pero a mí me resulta obsceno. Es más, ni siquiera está en su derecho. Ni el presidente ni ningún ministro tienen contrato laboral y, por lo tanto, no tienen ese ... derecho reconocido legalmente, así que lo dejamos en que me resulta obsceno y punto. En los países civilizados, los trabajadores por cuenta ajena tienen derecho a un mes de vacaciones y me parece bien. Pero los autónomos, los empresarios y las personas con una alta responsabilidad no lo tienen y está bien que así sea. No es solo un asunto legal, es que nadie con cierta responsabilidad puede pasarse veintitrés días seguidos de vacaciones. Y el presidente del gobierno no tiene 'cierta' responsabilidad, sino una extrema. Así que, se mire por donde se mire, falta decoro y sobran días.

Son tres semanas y dos días de asueto. Yo creo que en mi vida he disfrutado de todo ese tiempo de vacaciones seguidas. En realidad, no sé en qué país cree el presidente que vive y tampoco sé si ve normal pasarse casi tres semanas laborales tocándose las narices en este preciso momento. Menos aún si tenemos en cuenta que en Navidad ya se fue unos días al Pirineo de Huesca. Y en Semana Santa, tras su gira por China y por Vietnam, estuvo casi una semana sin agenda. No incluyo los días de reflexión porque fueron el año pasado, pero todo es reprochable: si eres presidente del Gobierno no existe tu derecho a desconectar ni a tomarte un tiempo ni ninguna de esas cosas que hacen las 'influencers' idiotas. Cuando eres presidente del Gobierno solo existen las obligaciones, porque estás al servicio del pueblo, que te ha puesto ahí para que trabajes, no para que te broncees en palacetes del Estado en los que, casi seguro, no vas a ir de 'túper y Covirán'. El pueblo te paga un palacio en Madrid, un Falcon y lo que necesites para hacer tu trabajo, porque somos un país con dignidad. Es más, yo quiero que se compre algo mejor que el Falcon, que está viejo y desfasado. Y que se remodele Moncloa para convertirla en un símbolo acorde al país que representa, uno que logre que el canciller alemán se sienta pequeño, el francés culpable y que la de México sueñe con una reincorporación. Que tenga cuadros de Velázquez y de Goya, una primera edición del Quijote, una reproducción a tamaño real de la Pinta, la Niña y la Santa María, un busto de Ignacio de Loyola, otro de Lorca y otro de Morante de la Puebla. Y que le suban el sueldo, por Dios. Pero, a cambio, quiero al frente del Gobierno a alguien que entienda que, si el Congreso te tira para atrás todas las leyes, si tus socios te dan la espalda, si la legislatura está muerta, si estás haciendo el ridículo internacionalmente y si tienes el partido y el Gobierno hasta arriba de casos de corrupción, posiblemente tu situación no sea como la de los demás presidentes y quizá una semana sea suficiente. O, bien mirado, puede que hasta veintitrés días sean pocos. Podría pensar en hacer su ausencia indefinida. Y ya estaría.

