TRIBUNA ABIERTA

¿Hasta cuándo?

Catilina poseía una gran fortaleza de ánimo y de cuerpo, pero era de naturaleza malvada y perversa

José Enrique Gil-Delgado

«Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?». Con estas palabras, el 8 de noviembre del año 63 a. C., Cicerón dio a conocer ante el Senado de Roma la conjura que preparaba Catilina para hacerse con el poder absoluto. Hace unos meses escribí en este mismo diario un artículo en el que utilicé la genial frase de William Shakespeare ... en su 'Hamlet' –«Algo huele a podrido en el Reino de Dinamarca»–, refiriéndome a la podredumbre que día a día se iba y se va apoderando del Gobierno, del PSOE de Sánchez e incluso de su más cercano entorno familiar. Hoy, al iniciar este escrito, mis pensamientos vuelan a tiempos aún más lejanos que los del Príncipe Hamlet y se remontan al año 63 a. C., cuando Cicerón, enterado de las maniobras torticeras de Catilina para hacerse con el poder en la República romana, lo denunció públicamente ante el Senado, iniciando su discurso con la frase «Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? (¿Hasta cuándo, Catilina, abusarás de nuestra paciencia?).

