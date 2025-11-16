«Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?». Con estas palabras, el 8 de noviembre del año 63 a. C., Cicerón dio a conocer ante el Senado de Roma la conjura que preparaba Catilina para hacerse con el poder absoluto. Hace unos meses escribí en este mismo diario un artículo en el que utilicé la genial frase de William Shakespeare ... en su 'Hamlet' –«Algo huele a podrido en el Reino de Dinamarca»–, refiriéndome a la podredumbre que día a día se iba y se va apoderando del Gobierno, del PSOE de Sánchez e incluso de su más cercano entorno familiar. Hoy, al iniciar este escrito, mis pensamientos vuelan a tiempos aún más lejanos que los del Príncipe Hamlet y se remontan al año 63 a. C., cuando Cicerón, enterado de las maniobras torticeras de Catilina para hacerse con el poder en la República romana, lo denunció públicamente ante el Senado, iniciando su discurso con la frase «Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? (¿Hasta cuándo, Catilina, abusarás de nuestra paciencia?).

Para culminar su ambición, Catilina había pasado los últimos tiempos, sin dudar para conseguir sus objetivos, en la práctica de usos ilegítimos del poder, preparando una conjuración a lo largo y ancho de todo el territorio de la península itálica. Aquel discurso de Cicerón incluyó también una conocida sentencia del célebre orador, que incluso ha llegado a nuestros días y nos trae a la mente las corruptelas del PSOE de Sánchez: «¡O tempora, o mores!» (¡Oh tiempos, oh costumbres!).

Ante esta situación, Catilina, consciente de que era cuestión de tiempo que lo detuvieran, optó por marcharse a Etruria y encabezar desde allí a los insurrectos. En Roma quedaron numerosos cómplices del rebelde, a los que encomendó llevar a cabo el levantamiento en la ciudad. Por su parte, el 9 de noviembre (qué coincidencia con las fechas que estamos viviendo), Cicerón publicó una nueva 'Catilinaria' y declaró que no tomarían represalias contra los sediciosos que se entregaran en el acto.

El Senado de Roma, por su parte, aprobó entonces el 'Senatus consultum de re publica defendenda', («Decreto del Senado en defensa de la República») , algo así como una 'moción de censura pública', instrumento legal que empleaba el Senado romano cuando la República se veía amenazada. Fue de esta manera que con su perfecta oratoria en defensa de su patria, Cicerón consiguió desbaratar la 'conjuración de Catilina' un mes de noviembre del año 63 a. C.

En estos días de noviembre de 2025, rememorando aquellos acontecimientos, tampoco puedo evitar releer el comienzo de mi libro de latín 'De Coniuratione Catilinae', escrito por Salustio y en el que se dice: «Catilina, nobili genere natus, fuit magna vi et animi et corporis sed ingenio malo pravoque» (Catilina, nacido en una noble familia, poseía una gran fortaleza de ánimo y de cuerpo, pero era de naturaleza malvada y perversa). Seguramente a la mente de los lectores acudirá la imagen de Pedro Sánchez caminando con aspecto marcial y narcisista sobre la alfombra roja de los pasillos de la sede de la Unión Europea.

Para concluir, me viene a la mente el comparar la situación de la Roma de aquel año 63 a. C. con la que ahora estamos viviendo en España. Y parafraseando al genial Cicerón no puedo evitar decir: ¿hasta cuándo, Sánchez, abusarás de nuestra paciencia?