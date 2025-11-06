Suscribete a
¿Tiene sentido la Historia?

Hegel postuló la existencia de un Espíritu que avanza a estacazos, retrocede con moratones, yerra la ruta y vuelve a empezar, como si la Historia, en su devenir, fuera un salto al vacío

NIETO

Jorge Freire

Corrían los años convulsos de las guerras napoleónicas y Europa parecía tambalearse entre el derrumbe de lo viejo y el doloroso parto de lo nuevo. La espada de Napoleón dibujaba nuevas fronteras y el Sacro Imperio se desmoronaba como un castillo de naipes tras un milenio de existencia. ... En ese momento, Hegel vislumbró que la historia es el despliegue de un Espíritu que se realiza en su propia contradicción.

