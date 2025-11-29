Suscribete a
La tercera: cartas desde el sur del mundo

Secuelas del Watergate argentino

Milei se salvó por un pelo y mantiene su cabellera intacta, que tiene ahora por guardaespaldas al amo del mundo

Un Perón ficcional

El león en invierno

Carbajo & Rojo
Jorge Fernández Díaz

Jorge Fernández Díaz

Un vecino que leía sus libros y que lo admiraba por sus reportajes sobre la política kirchnerista y los negocios turbios, le confesó una vez que poseía un gran secreto: un amigo suyo, que era chofer y que trabajó para un importante funcionario nacional, le ... había dejado –en resguardo y a modo de autoprotección– una caja con todos los cuadernos donde había anotado escrupulosamente aquellas misiones y traslados. Cuando Diego Cabot, periodista del diario 'La Nación' de Buenos Aires, convenció a su vecino de que le entregara esa caja sospechó que podía tratarse de un tesoro o de una nadería. Era un tesoro. Para cobrar luego un servicio tan delicado o tal vez para rentabilizar en un futuro su eventual silencio, el chofer en cuestión fue apuntando cada viaje, cada lugar y cada interlocutor del funcionario que lo había contratado y que, durante esas travesías furtivas, recogía invariablemente bolsos o maletas llenas de dólares. Los encuentros solían concretarse en oficinas, domicilios particulares o estacionamientos subterráneos, y el destino del dinero solía ser la residencia presidencial en tiempos de Néstor Kirchner, su piso en el barrio de Recoleta o algún ministerio. Cabot y dos jóvenes reporteros estuvieron ocho meses confirmando línea a línea los datos que surgían de esa verdadera 'bitácora de la corrupción', como alguien la denominó. Después presentaron todo ante un juez y un fiscal, retuvieron la primicia varias semanas y, sólo cuando comenzaron los primeros arrestos, la publicaron con contundencia.

