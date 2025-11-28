Suscribete a
¡Oh, Tiempo, oh, Todavía,/ preñado de inminencias!/ Tú me acompañas en la senda fría,/ tejedor de esperanzas e impaciencias (Abel Martín)

El caso es que la progrez dice que el Padre Tiempo pondrá las cosas en su sitio. O que la Historia los absolverá, que es una parida como la anterior, pero más marxista, cursi y aburrida, si fuera posible. El Tiempo no pone nada en ... su sitio, así lo disfracen de memoria democrática. Por cierto, será memoria o será democrática: imposible las dos cosas a la vez. La memoria democrática es como un centollo calvinista.

