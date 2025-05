Hay un momento en la vida en la que tomas consciencia de tu propia finitud. Gistau escribió que, en Argentina, lo llaman 'el viejazo', ese instante en el que la noción de la edad aparece como un puñetazo en el hígado y cambia tu ... manera de estar en el mundo para siempre. A mí 'el viejazo' me llegó en junio, una mañana cualquiera –llovía–, hablando con mi amigo Dieddro, que dijo, de pasada,–ni siquiera recuerdo a qué venía– que no se podía seguir viviendo como si tuvieras veinte años cuando tenías cuarenta y tantos. No lo decía por mí. De hecho, no hablaba por nadie, dijo eso como pequeña acotación, casi como nota a pie de página, pero yo ya no pude seguir el hilo de la conversación principal, aunque siguiera asintiendo con cara de interesado. Pero me había quedado a vivir en ese punto. Porque lo dijo dándolo por sentado, como si fuera evidente y el estado te mandara una carta a los treinta explicándote que, desde ese momento, se acabaron los chuletones, el whisky y los partidos del Real Madrid. Y a mí no me hubiera llegado.

Me preocupé. No porque viva como un golfo sino porque yo no he estado enfermo en mi vida y, por lo tanto, jamás había valorado que la línea fuera a romperse a partir de un punto, ni a los veinte ni a los treinta ni a los cuarenta. Yo valoraba el futuro como una mera prolongación del presente y la vida como una serie de pasos, todos precediendo y antecediendo a otro similar. Pero empecé a dar vueltas al tema. Como consecuencia me hice unos análisis por primera vez en diez años y el médico me dijo que los resultados eran los típicos de un varón blanco. «Todo más o menos bien, supongo», dije. «Bueno, todo más o menos mal, que es lo normal si te pasas la vida escribiendo, sin sol, con carencia de vitamina D y comiendo fuera seis días a la semana». Me dio permiso para beber con moderación. «Defina moderación, doctor». Aclaró que no pasa nada por beber una cerveza al día. Y en ese momento decidí que era mucho mejor la dignidad radical del abstemio que la repulsiva moderación del hombre de una sola cerveza. Los hombres de una sola cerveza no son de fiar. Son como esos equipos que se echan atrás con el 1-0. Yo soy el Real Madrid de las cervezas y no contemplo otra cosa que el ataque pasional y desmedido. Eso o la nada.

Así que son ya casi tres meses sin beber, con mínimas y veniales excepciones. No pasa nada, es fácil, ya fui capaz de dejar el tabaco y eso son palabras mayores. Y ahora llego a las mesas a las que me invitan –otrora repletas de vino– para advertir a los presentes que no bebo. Pensaba que iba a ser tratado como un corta rollos, pero nunca pensé que con lo que en realidad iba a encontrarme era con una legión de comensales que ocultaban su hipertensión, colesterol, ferritina, gota, reflujos y toda la paleta de taras que trae consigo la mediana edad saliendo del armario a la vez para empezar a compartir conmigo no solo los mismos manteles e idéntica alegría sino, súbitamente, también analíticas, lubinas y un discreto 'viejazo'.