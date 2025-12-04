Suscribete a
ABC Premium

ajuste de cuentas

El poder de Bad Bunny

El dominio global del artista revela cómo la economía de la atención redefine el poder cultural, los mercados digitales y la competencia por nuestra atención

El impuesto silencioso (01/12/2025)

Bad Bunny ha conseguido el primer puesto en Spotify
Bad Bunny ha conseguido el primer puesto en Spotify ABC
John Müller

John Müller

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Hay quien piensa que el hecho de que Bad Bunny vuelva a ser el artista más escuchado del mundo es una anécdota musical. O un síntoma del gusto de las nuevas generaciones. O una rareza algorítmica. En realidad es una señal económica en toda ... regla, de esas que conviene interpretar con la misma seriedad con la que se analizan los PMI o las cuentas de resultados de Silicon Valley. La economía del siglo XXI ya no la explican los bancos centrales: la explica Spotify.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app