El Peugeot petardero ese que era un Labordeta de lágrimas y engaños por la 'pluri-España'. La mente en blanco cuando Patxi López le preguntó qué era una nación, las resurrección en aquella laguna de Dos Hermanas donde unas algas verdes perfumaba de pestífero ... olor a guano el paso adelante cuando el embate, el paso adelante, contra Susana. Luego toda la literatura de colchones cambiados por no sé qué pruritos, o sí que lo sabemos viendo, presuntamente, la ascendencia de la cónyuge.

El silencio por divisa, la literatura epistolar de Pepelu Ábalos, léase el fontanero más clásico, que es el que guarda algo de la furia española y lleva un secretario con manazas. Una mañana fría de otoño que pasearon a Franco, volando por los cielos serranos, y nos dieron, a los informadores, caldo gallego y jamón del bueno con retranca, claro, a ras de tierra. El pascuero cuando las bilateralidades de Pedralbes y mil cosas más que hemos sufrido y somatizado. Hasta estos días que tienen algo de 'Al final de la escapada'.

Todo lleva ya demasiado tiempo en un listado impresionista e inacabable, y nosotros casi ya no somos nosotros, ni nuestra casa es nuestra casa. Nos arreglamos entre apagones y durmiendo en aeropuertos con la medalla del Pilar en la boca en las noches de miedo. Ha cambiado algo con lo de Santos Cerdán; hasta en mi pueblo del sur la partida a la hora de la fresca está como más alegre, han dado tratamiento de lejía a las esquinas más blancas. Los pómulos marcados, el eco de la voz de Pedro Sánchez, dicen ya que España está en otro tiempo –ojalá– aunque nos quede la corona de espinas y la lanzada. Álvaro García Ortiz quizá coma lechazo una de esas últimas veces en Pucela, que el lechazo da buenos o malos sueños, según la conciencia, o la compañía de la cena. Sé lo que me digo. No se respira mejor pero hay algo que se siente. La explosión/implosión está bastante cerca.

Es una sensación de raro final de primavera. En los corifeos mediáticos se va corriendo el rímel, y eso quiere decir algo. Poco, pero algo. En vista de lo sufrido...