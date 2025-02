Es ella cuando en los vídeos que llegan a mi móvil sonríe en un mundo raro, como el de la ranchera de José Alfredo. Hay una conexión con la que no pueden los kilómetros y sí la sangre, la sangre nuestra, que levanta mesetas, montañas, ... y se va al sur a verla junto al trono de las divinidades cristianas del mar, que la bendicen con la quietud de las patronas. Sé que no es consciente de mi cara, o quizá sí, los pocos días que puedo acunarla cerca de las espumas de mi viejo amigo el Mediterráneo. Mi sobrina Candela cumple siete meses y medio, y va creciendo sana, fuerte, mientras que el legado que íbamos a dejarle se desagua entre un telediario y el siguiente. A ella, para somatizar España, le faltan bastantes años. A mí me sobran canas y dioptrías.

Su mirada es una cruzada contra tiempos grises, cada amanecer la miro en el teléfono, la beso en la pantalla, y mi cuerpo amojamado y tembloroso del mal dormir, desaparece. Van, entretanto, pasando los meses como una espera hasta besarle, y sus padres le hablan del tío de Madrid que guardará, si acaso, en la nebulosa de los primeros estímulos. Un ausente con intermitencias. Candela es un curso a distancia, una aproximación a la responsabilidad de ser padre. Ha venido, vino ya en enero, a responder preguntas que siempre yo había lanzado al purgatorio de las dudas. Que el amor de tío es un sucedáneo se sabe, pero quizá sea el más cercano al corazón de las tinieblas paternas. Cuando tenga edad, quiero cargarla a mi espalda y asomarme con ella al infinito azul desde el Veleta, o compartir un vaso de agua, y que vaya adormilándose bajo el emparrado de una finca extremeña. Los amaneceres de agosto, cruzando metros y autobuses, se van poco a poco pintando con su nombre luminoso que sin saberlo indica un camino, cuando el laberinto más me acongoja. La tienen refrigeradita, con un televisor que le ha mostrado el París olímpico mientras ella gateaba, se contorsionaba y reía. Todo kilómetro de tren hacia Andalucía, hacia Candela, es un minuto más de vida. Rezo porque sea lo más diferente a mí.

