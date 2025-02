Y la casa se me irá hacia otros, y seguirán los pájaros cantando. La casa materna y paterna, la que daba a un casoplón muy del sur de EE. UU., y que a la vez miraba a un farallón vascuence, 'Gure ametsa' se llamaba, ... en un saliente de fragua y óxido.

Mi madre vende la casa, por circunstancias privadas, aunque desde 380 kilómetros en línea recta voy viendo cómo mamá llora tener que llevar al desguace esa foto mía un Jueves Santo, aquella postal de Lavapiés ampliada. Un cartel de cuando firmé mi primer libro en la feria provinciana del sur y ese mirador de delfines del balcón.

Se trata, además, de vender un templo de la memoria: cuando teníamos abajo, en pleno paraíso, a un policía al que avisábamos de que abandonábamos un rato la casa: comando Andalucía de esa ETA, blanqueada por todos, incluso quienes no debieron. Mi madre, ahora que ha de vender por mi culpa, por mi culpa, mis recuerdos, donará los libros de Destino de Miguel Delibes a quienes más lo necesiten. Yo guardo esa memoria de los dictados en las tardes de mayo. Habrá también un casco de hockey hielo, y libros de cuando en mi primera madurez quise ser algo parecido a lo que soy.

He leído todo, pero mi carne está triste, que creo que cantó Mallarmé. Irán pasando rumbo a los amigos o al fuego ejemplares que me hicieron lo que soy. Mi biblioteca ya no es movible, y lo que un día punzó el corazón, lo hará de nuevo en reediciones que iré buscando en mercados con pulgas. Ya no veré más ese mar azul, ni a los pobres pescadores del barrio. Enamorarse de lo pequeño es un fetichismo que trae sangre. Yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa.

No creo en más patria que la de mis cuatro esquinas cotidianas, la de los cuatro angelitos, la del rezo y el leer. Allá donde Soler, Marsé, velaban mi sueño insomne.

Hay una casa que ya ni veré. Los libros viajarán con firma hacia no sé dónde, y algunos, en un día como hoy y salvando las insalvables distancias, seremos pasado. Una firme borrada de un tiempo malo. O bueno. Quién sabe. Este exilio de casas duele más en el mes más cruel. Lo juro.