Tres semanas después de que el Gobierno laborista de Keir Starmer programara la miniserie 'Adolescencia' en los institutos británicos, incorporada por decreto al plan de estudios, como la visita a una fábrica o un museo, quizá sea pronto para evaluar el cambio operado en los ... alumnos por una producción televisiva que los retrata como víctimas de las redes sociales, madeja de pasiones y visceralidades que en este drama pasa factura a los más tontos de la clase, ahora 'vulnerables'. Lo mismo sucedía cuando no había internet, pero por lo analógico y a pescozones. Están los padres del Reino Unido pendientes del momento de la transformación moral de sus hijos, a los que a diario observan con disimulo y con la esperanza de que la revelación los haga, si no mejores, más fuertes, de dentro a fuera. No sacan el tema en la mesa, pero examinan cada gesto, cada palabra, cada actitud, cada paso que dan. Los siguen desde la ventana cuando salen de casa y los monitorizan con las aplicaciones que circulan por el grupo de padres de WhatsApp, reactivado este trimestre por la cosa de la serie.

-Yo lo veo igual -Igual de gilipollas que siempre. Ha salido a vosotros. «Verás tú como a este le quito yo la tontería a hostias», tenía también dicho el padre, desconfiado con la terapia televisiva de Starmer y, en general, con cualquier innovación introducida en las aulas, que consideraba un foco de contravalores. No presenta el hijo, de momento, síntomas que hagan pensar en una modificación drástica de sus hábitos, que en sesión continua siguen pasando por la pantalla del teléfono móvil. Los británicos contienen la respiración, conmocionados por las consecuencias de la sobrexposición de los jóvenes a unas redes sociales que, sin embargo, han hecho más daño y mella en la población de más edad que entre unos adolescentes a los que guionistas televisivos, políticos progresistas y familiares distraídos, todos a una, han querido meter en el saco de los vulnerables, que es tanto como decir de los idiotas. Inmaduros son los mismos padres que ahora se hacen los ofendidos, por lo vicario, y a la vez se echan las culpas, paradoja emocional que los estresa y los tiene en un sinvivir. Son ellos los que hace ya más de una década y en función de su creciente apego a las redes sociales han dado muestras del riesgo que representan, para sí mismos y para la sociedad en la que se integran. Son ellos -'polarizados', dicen los de la taxonomía de la nueva vulnerabilidad- los que con su voto en las urnas y su 'conversación pública' se han metido en el alcantarillado de las redes para vivir a oscuras, entre chillidos de rata, con el cieno hasta las corvas y con un hedor que tira no ya de espaldas, sino que derriba democracias. «Ratitas divinas,/ divinas ratitas./ Gordas y redonditas,/ parece que no os falta de comer», canta Veneno, aquí desviado hacia esa legión de hipócritas que quieren ver en los móviles de los adolescentes, imbéciles perdidos, el peligro que no han sabido detectar en sus propios teléfonos. No presentan, de momento, síntomas que hagan pensar en una modificación drástica de sus hábitos.

